Cuánto cobran los empleados de Mostaza, McDonald's y Burger King

Dependiente de Salón: $1.589.043.

Cajero: $1.294.387.

Encargado: $1.661.538

Dependiente de Mostrador: $1.246.146.

Empleado B: $1.223.928.

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522.

Empleado A: $1.175.318.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517.

Empleado Principiante: $1.108.417.

Aprendiz menor de 18 años: $997.033.

Al valor del salario básico, deberá sumarse el monto No remunerativo correspondiente a cada categoría de convenio.

Dependiente de Salón: $31.781.

Cajero: $25.888.

Encargado: $33.231.

Dependiente de Mostrador: $24.923.

Empleado B: $24.479.

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $23.910.

Empleado A: $23.506.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $23.270.

Empleado Principiante: $22.168.

Aprendiz menor de 18 años: $19.941.

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A estos importes se suma una asignación no remunerativa equivalente al 2% para todas las categorías durante julio. El acuerdo también prevé nuevas asignaciones no remunerativas del 3,94% en agosto, 5,70% en septiembre y 7,40% en octubre, mientras que en noviembre esas sumas se incorporarán al salario básico, conformando una nueva escala salarial. Los porcentajes fueron calculados sobre los básicos de julio de 2026.

Asimismo, las asignaciones no remunerativas deberán efectuar los aportes y contribuciones correspondientes a la obra social, sindicato y mutual.

También serán computables para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales convencionales, como la antigüedad, manteniendo durante cada período su carácter no remunerativo.

Además de McDonald’s, Burger King y Mostaza, el acuerdo salarial alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/00, correspondiente a la rama Servicios Rápidos, que incluye a los establecimientos de expendio de emparedados y actividades afines.

Fuente: mundogremial.com