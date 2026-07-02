Paritarias 2026: Vialidad aceptó la oferta salarial y se convirtió en el segundo gremio en acordar

Fue el segundo gremio en acordar el aumento salarial

La directora de Recursos Humanos del gobierno, Mariana Lima, firmó el acuerdo paritario con los empleados de Vialidad. Prensa de Gobierno

La aceptación de la propuesta por parte de los trabajadores de Vialidad representa el segundo acuerdo alcanzado en la actual ronda de negociaciones salariales del Estado provincial. El primero fue el del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que este miércoles también resolvió aceptar el ofrecimiento oficial.

En ambos casos, el esquema de actualización salarial es el mismo: un incremento del 7% en agosto y otro del 4% en noviembre, calculados sobre el salario básico correspondiente a junio de 2026. Al tratarse de aumentos no acumulativos, cada porcentaje se aplica sobre la misma base salarial.

La definición de Vialidad llega en medio del proceso de negociación que el Gobierno mantiene con los distintos gremios estatales para acordar la pauta salarial correspondiente al segundo semestre del año. Con este resultado, el Ejecutivo logra sumar un nuevo acuerdo y avanza en una ronda de paritarias que todavía continúa abierta para varios sectores.

El Gobierno aguarda la respuesta de otros gremios estatales

Mientras ya obtuvo la aceptación del SUTE y del sindicato de Vialidad, el Gobierno provincial continúa negociando con el resto de las organizaciones sindicales de la administración pública.

En la última reunión paritaria, el Ejecutivo mejoró la propuesta destinada a los trabajadores de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia.

El incremento salarial será calculado sobre el sueldo básico de junio 2026. La propuesta representa una mejora respecto del planteo inicial, que contemplaba subas del 5% en agosto y del 3% en noviembre.

Los representantes de esos gremios recibieron el nuevo ofrecimiento y ahora deberán someterlo a consideración de sus representados antes de comunicar formalmente si aceptan o rechazan la propuesta. De esa definición dependerá si el Gobierno logra extender el mismo esquema salarial al resto de los organismos de la administración pública provincial.