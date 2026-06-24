Como el SUTE, los gremios de judiciales y Vialidad consultarán con las bases la propuesta del Gobierno

Con quienes se reunió en esta oportunidad el cuerpo paritario fue con los representantes de funcionarios y empleados judiciales, mientras que el martes mantuvo un encuentro con representantes del Sindicato de Trabajadores Viales (Sitravi)

La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, explicó: “Hemos acercado una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026 que consiste en un incremento al básico del 7% para agosto y del 4% para noviembre”.

La funcionaria agregó que los representantes gremiales recibieron la propuesta, la informarán a sus representados y volverán a reunirse en los próximos días.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa desarrollando las reuniones paritarias con los distintos sectores de la Administración Pública Provincial, en el marco de la negociación salarial correspondiente al segundo semestre del año.

Los que ya se reunieron con el Gobierno fueron los sindicatos de trabajadores de la salud, Casinos, Administración Central, Parques y Ecoparque, Ambiente, guardaparques, ATE, Sanidad, licenciados en Enfermería, organismos de control y Subsecretaría de Trabajo y Empleo.