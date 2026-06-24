El Gobierno continuó este miércoles con las reuniones paritarias para discutir los aumentos salariales del segundo semestre de 2026. No hubo mayores novedades por cuanto la propuesta de incremento es igual para todos: 7% con los sueldos de agosto y 4% en noviembre.
Como el SUTE, los gremios de judiciales y Vialidad consultarán con las bases la propuesta del Gobierno
En la continuidad de las negociaciones salariales, el Gobierno ofreció a judiciales y Vialidad aumentos de 7% en agosto y 4% en noviembre
Esa fue precisamente, la oferta que recibieron los gremios que representan a los trabajadores de Vialidad Provincial y a los empleados judiciales. Del mismo modo que sucedió con el SUT E, la dirigencia sindical informó que consultará con las bases para dar una respuesta.
Paritarias 2026 con judiciales y trabajadores de vialidad
Desde el Gobierno se informó que "la oferta contempla incrementos del 7% al básico en agosto y del 4% en noviembre. Los representantes de funcionarios judiciales, empleados judiciales y trabajadores de Vialidad recibieron la propuesta y anticiparon que la informarán a sus representados".
Con quienes se reunió en esta oportunidad el cuerpo paritario fue con los representantes de funcionarios y empleados judiciales, mientras que el martes mantuvo un encuentro con representantes del Sindicato de Trabajadores Viales (Sitravi)
La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, explicó: “Hemos acercado una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026 que consiste en un incremento al básico del 7% para agosto y del 4% para noviembre”.
La funcionaria agregó que los representantes gremiales recibieron la propuesta, la informarán a sus representados y volverán a reunirse en los próximos días.
De esta manera, el Gobierno provincial continúa desarrollando las reuniones paritarias con los distintos sectores de la Administración Pública Provincial, en el marco de la negociación salarial correspondiente al segundo semestre del año.
Los que ya se reunieron con el Gobierno fueron los sindicatos de trabajadores de la salud, Casinos, Administración Central, Parques y Ecoparque, Ambiente, guardaparques, ATE, Sanidad, licenciados en Enfermería, organismos de control y Subsecretaría de Trabajo y Empleo.