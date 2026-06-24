Nación ya trabaja en el pliego para reactivar la mina Sierra Pintada con participación privada

Cantera La Terraza, una de las áreas de Sierra Pintada con pasivos ambientales que se tratarán como parte del proceso de remediación.

"La producción y la remediación son tareas que perfectamente pueden coincidir. Técnicamente no hay ninguna objeción para que vayan en paralelo", afirmó Federico Ramos Nápoli, titular de la Secretaría de Asuntos Nucleares.

La definición representa un cambio de enfoque respecto de los últimos años, ya que abre la puerta a que la explotación vuelva antes de que finalicen todas las tareas de saneamiento ambiental, siempre que se cumplan las exigencias regulatorias y ambientales correspondientes, que están previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Un pliego para atraer inversores

Aunque todavía no existe una fecha definida para una eventual licitación, fuentes vinculadas al proyecto confirmaron que ya se trabaja en los aspectos técnicos y administrativos que servirán de base para convocar a operadores privados interesados en desarrollar el yacimiento.

Ramos dejó en claro que el Estado nacional no tiene previsto asumir directamente la explotación minera.

"La minería de uranio es una actividad que en el mundo llevan adelante los privados. Es perfectamente viable y perfectamente sostenible", sostuvo.

Otra de las piletas de agua con una membrana aislante que evita que se produzcan filtraciones. Foto: Melisa Stopansky

En la misma línea se expresó el presidente de Dioxitek y gerente del proyecto Sierra Pintada, Bruno Oberlis, quien señaló que la estrategia apunta a avanzar simultáneamente en la remediación de los pasivos históricos y en la búsqueda de condiciones que permitan recuperar la producción de uranio en Mendoza.

La posibilidad de una futura licitación se apoya además en una ventaja clave que presenta Sierra Pintada frente a otros proyectos del país: gran parte de la infraestructura necesaria para operar ya existe y se mantiene en condiciones, lo que permitiría reducir plazos respecto de un desarrollo completamente nuevo.

La remediación ya está en marcha

Mientras se analiza el futuro productivo del yacimiento, la prioridad inmediata sigue siendo el tratamiento de los pasivos ambientales acumulados desde el cese de las operaciones en 1995.

Según explicó Ramos, la Declaración de Impacto Ambiental para la remediación fue obtenida en 2019 y desde entonces se avanzó en distintas obras que cobraron impulso durante los últimos meses.

Entre los hitos más recientes mencionó la finalización de la impermeabilización del denominado Vaso 4 y la construcción de una planta para el tratamiento de arsénico y radio.

"La remediación ya comenzó. Algunas obras terminan en los próximos tres meses, otras antes de fin de año y otras están proyectadas para el año que viene", indicó.

La inversión prevista para este año supera los 1.300 millones de pesos y cuenta con financiamiento asegurado para completar las obras previstas.

De acuerdo con la planificación actual, la nueva planta de tratamiento estaría finalizada antes de fin de año y durante 2027 se espera contar con toda la infraestructura necesaria para iniciar el tratamiento integral del agua acumulada en las antiguas canteras.

Cómo se tratarán los pasivos ambientales

El geólogo Sergio Dieguez explicó que uno de los principales desafíos es el tratamiento del agua acumulada en las canteras generadas por la explotación a cielo abierto.

Tras el cierre de la mina, las excavaciones comenzaron a llenarse con agua superficial, de escorrentía y subterránea. Al entrar en contacto con sectores mineralizados, esa agua incorporó distintos elementos que ahora deberán ser removidos.

El proceso prevé bombear el agua hacia la antigua planta de concentración de uranio, reconvertida para funciones de saneamiento. Allí se utilizarán resinas especiales para retener el uranio presente en el líquido.

Posteriormente, el agua será enviada a una nueva planta donde se eliminarán radio y arsénico antes de completar el proceso de remediación.

Las tareas también incluyen el tratamiento de colas minerales y residuos históricos provenientes del proceso de conversión de uranio desarrollado décadas atrás por la CNEA.

La "ventana de oportunidad" para el uranio argentino

Más allá del caso puntual de Sierra Pintada, el Gobierno nacional considera que existe una oportunidad estratégica para reposicionar a la Argentina dentro de la cadena global del combustible nuclear.

"La prioridad de volver a mirar el uranio en la Argentina es absoluta. Hay una ventana de tiempo que tenemos que capitalizar", afirmó Ramos.

El funcionario sostuvo que la creciente demanda mundial de energía firme para abastecer centros de datos, inteligencia artificial y procesos industriales, junto con los conflictos geopolíticos que afectan el suministro internacional, volvieron a colocar a la energía nuclear en un lugar central.

Según explicó, Argentina posee capacidades desarrolladas durante más de siete décadas para agregar valor al mineral, desde la producción de dióxido de uranio hasta la fabricación de hexafluoruro de uranio, un insumo clave para la industria nuclear internacional.

Parámetros normales en los monitoreos

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, salió a rechazar las versiones que señalan que Sierra Pintada permanece abandonada o sin actividad y aseguró que las tareas de remediación ambiental continúan en ejecución dentro del complejo minero de San Rafael.

"Esta visita tiene un objetivo muy claro: revisar el estado actual de las tareas de remediación y reafirmar la importancia de proteger un proceso que continúa en marcha y que desde 2019 no paró pese al desfinanciamiento del anterior Gobierno nacional", afirmó Latorre.

"No está abandonado"

La ministra fue especialmente enfática al responder a quienes sostienen que Sierra Pintada permanece paralizada.

"Cuando afirmamos que este establecimiento no está abandonado y que la remediación no está paralizada, lo hacemos sobre la base de hechos concretos", sostuvo.

Y agregó: "Por eso esta conferencia de prensa no se realiza en la Casa de Gobierno ni en el centro de San Rafael, sino aquí, para que ustedes mismos puedan comprobar las tareas que se están ejecutando".

Durante la recorrida, los funcionarios visitaron la cantera histórica, la Planta de Tratamiento de Uranio y distintas obras vinculadas a la gestión de los pasivos ambientales, entre ellas la impermeabilización del denominado Vaso 4 y la construcción de una nueva planta para el tratamiento de radio y arsénico.

Los trabajos que se realizan en Sierra Pintada

Según explicaron las autoridades, la remediación contempla el tratamiento de colas minerales, residuos históricos acumulados durante décadas y el saneamiento del agua almacenada en las antiguas canteras mineras.

Además, se mostraron los sistemas de monitoreo ambiental y los controles regulatorios que actualmente supervisan la actividad dentro del complejo.

Latorre destacó que las tareas avanzan bajo los lineamientos establecidos por la DIA, aprobada en 2019, y aseguró que durante los últimos meses se logró fortalecer la coordinación entre la Provincia y la Nación para acelerar los trabajos.

"Hoy existe la coordinación que debería haber existido desde siempre", afirmó.

Por último, la representante de la UNCuyo, en los monitoreos -como externo- Laura Lucero recalcó que hasta el momento los análisis de agua y sueldo arrojaron resultados normales y no hay mediciones que hablen de riesgos para la salud de las personas.