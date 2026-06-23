El peronismo celebró el triunfo de Adriana García en la UNCuyo: "Mendoza eligió cuidar la universidad pública"

Adriana García recibió el respaldo de dirigentes del PJ en la noche en que ganó en la segunda vuelta a la fórmula del oficialismo.

"Ganamos. Mendoza eligió cuidar la universidad pública", publicó la dirigente peronista.

También se manifestó el senador provincial Lucas Ilardo, quien escribió: "Hermosa noche, ¿verdad? ¡Viva la universidad pública!".

Por su parte, el ex diputado nacional Adolfo Bermejo destacó el carácter histórico de la elección y felicitó a la nueva conducción de la casa de estudios.

"Triunfo histórico de Adriana García por ganar el balotaje. La elección de hoy marca una nueva etapa para toda la comunidad académica", expresó.

Repercusión nacional

La victoria de García también tuvo eco fuera de Mendoza. Entre quienes enviaron su saludo estuvo el ex ministro de Educación de la Nación Daniel Filmus, una de las figuras históricamente vinculadas a las políticas universitarias y al sistema científico nacional.

Desde distintos sectores del peronismo y del ámbito universitario se destacó que el resultado representa la continuidad de un modelo de universidad pública, gratuita y con fuerte presencia territorial.

El respaldo de sectores progresistas

Las felicitaciones también llegaron desde espacios políticos que integran el campo progresista mendocino.

El dirigente de Libres del Sur Ernesto Mancinelli se sumó a los saludos y resaltó la importancia de la participación de la comunidad universitaria en una elección que mantuvo la atención de buena parte de la política provincial.

La elección de García fue seguida de cerca por distintos sectores partidarios debido al peso institucional y simbólico que tiene la UNCuyo en Mendoza, una de las universidades más importantes del interior del país y con influencia directa en la formación de profesionales, investigadores y dirigentes.

Con el resultado ya definido, las reacciones coincidieron en destacar que la nueva rectora asumirá en un contexto complejo para el sistema universitario argentino, marcado por la discusión presupuestaria, los reclamos por financiamiento y el debate sobre el futuro de la educación superior pública.

Por su parte, el intendente Matías Stevanato y parte de su gabinete acompañaron a la fórmula que triunfó en el búnker. El intendente de Maipú acompañó a la fórmula que se consagró frente al ex vicerrector Gabriel Fidel.

La situación del financiamiento de la universidad

Uno de los principales puntos de confrontación en las urnas de la Universidad Nacional de Cuyo fue la situación del recorte en el financiamiento y la recomposición salarial de los docentes y no docentes.

Si bien ambos candidatos sostuvieron que iban a continuar con los reclamos, el candidato oficialista planteó la posibilidad de buscar formas de generar recursos propios para mejorar los ingresos de los trabajadores.

La decisión de recortar los fondos para la educación universitaria pública se produjo al inicio del gobierno de Javier Milei y la reacción de la comunidad universitaria fue responder con manifestaciones multitudinarias en su defensa.