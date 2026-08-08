El espacio de Kicillof abrió su local en Mendoza y busca ganar peso dentro del PJ provincial

Luego de la apertura del local en calle Mitre, los axelistas mendocinos realizaron un acto en el SUTE. Foto: Facebook

Una sede para organizar el kicillofismo en Mendoza

La apertura de la sede es el primer paso visible de una estructura que comenzó a tomar forma en Mendoza hace más de un año y que ahora busca ampliar su presencia dentro del justicialismo provincial.

Desde el nuevo espacio plantean la sede como un lugar de encuentro para dirigentes, militantes y sectores vinculados al trabajo, la producción y la cultura. La apuesta es instalar en Mendoza la figura de Kicillof y, al mismo tiempo, construir una organización con capacidad para intervenir en las discusiones internas del peronismo.

El sector mendocino de Axel Kicillof a pleno se reunió este viernes por la tarde, con la presencia de dirigentes nacionales. Foto: Instagram

Además de la inauguración -que se hizo solo con dirigentes debido a sus dimensiones- el peronismo mendocino que acompaña la candidatura de Axel Kicillof como presidente y de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, como gobernadora de Mendoza- el auditorio del SUTE fue el sitio para convocar no solo a los dirigentes, sino a la militancia del PJ de la provincia que no se termina de verse reflejada ni en el peronismo tradicional -que hoy representa el acuerdo entre los Félix, Carlos Ciurca y Matías Stevanato- ni en lo que queda de La Cámpora.

En sus redes sociales, Gabriel Katopodis señaló que pretenden difundir en Mendoza el proyecto político del gobernador bonaerense, con énfasis en la producción, la industria y la obra pública. También cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y planteó la necesidad de construir una alternativa al modelo de ajuste.

La actividad contó además con la presencia de representantes de organizaciones sindicales y de distintos sectores políticos que se vienen acercando al armado. La participación de CGT y CTA es una de las señales del intento por ampliar la estructura más allá de los dirigentes territoriales.

Tres intendentes y una estructura que busca crecer

El kicillofismo mendocino tiene como núcleo inicial a tres intendentes: Emir Andraos, Edgardo González y Flor Destéfanis. La incorporación de la intendenta de Santa Rosa fue uno de los movimientos políticos más relevantes del armado, ya que hasta hace poco tiempo mantenía una relación política con el sector encabezado por Carlos Ciurca.

A ellos se suma Martín Aveiro, exintendente de Tunuyán y exdiputado nacional, quien mantiene desde hace tiempo una relación política con Kicillof y es uno de los dirigentes que trabaja en la construcción de la referencia mendocina del gobernador bonaerense.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien ha manifestado su intención de ser candidata a gobernadora, encabezó el acto del SUTE. Foto: Instagram

También forman parte del armado Guillermo Carmona y dirigentes de Mendoza Futura, entre ellos Daniel Uquiza, Karina Ferraris y Sebastián González.

La convocatoria, de todos modos, no quedó limitada a los dirigentes que integran formalmente el espacio. El sector busca sumar a otros intendentes y referentes del PJ provincial, en una estrategia que apunta a ampliar su base y disputar protagonismo dentro de la reorganización del peronismo mendocino.

La mirada puesta en 2027

La construcción del axelismo en Mendoza tiene una doble dimensión. Por un lado, forma parte de la estrategia nacional para instalar a Kicillof como una alternativa dentro del peronismo y proyectarlo hacia una eventual candidatura presidencial.

Pero en Mendoza el armado también empieza a tener una lectura estrictamente provincial. La elección de 2027 aparece como un horizonte para los distintos sectores que buscan reposicionarse dentro del PJ y definir quiénes tendrán un lugar en la próxima discusión electoral.

En ese escenario, Flor Destéfanis aparece como una de las dirigentes del espacio con aspiraciones de disputar la candidatura a la Gobernación. La intendenta de Santa Rosa viene ganando protagonismo dentro del armado y este fin de semana también tendrá un rol central con la presentación de su libro.

La actividad en Mendoza continuará con una charla abierta encabezada por Katopodis y Ferraresi y luego con actividades políticas en el Este provincial. El objetivo del espacio es que la apertura del local no quede como un acto aislado, sino que funcione como punto de partida para una estructura que busca crecer dentro del peronismo mendocino.