Las dos empresas que compiten por la obra del Parque Solar Guaymallén por más de U$S5,7 millones

De la jornada participaron además representantes de las empresas competidoras e integrantes de la Municipalidad de Guaymallén, tanto de forma presencial como mediante conexión remota.

La apertura de sobres con las ofertas económicas se realizó en la sede de Emesa. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Durante el encuentro se dieron a conocer las cotizaciones de las dos corporaciones que superaron el filtro técnico, legal y administrativo del Sobre Nº 1. La firma BGH S.A. cotizó la ejecución de los trabajos en U$S5.715.000, mientras que la empresa Multiradio S.A. presentó una propuesta por U$S5.895.005,39.

Tras esta apertura, la Comisión Evaluadora elaborará un dictamen integral con los resultados finales, el cual será elevado a Guaymallén para que notifique a los participantes y proceda a la adjudicación formal.

Puntos destacados del proyecto de infraestructura

Recuperación ambiental: la planta fotovoltaica se emplazará en un terreno de 10 hectáreas ubicado en el distrito Puente de Hierro, predio que históricamente funcionó como un vertedero a cielo abierto.

la planta fotovoltaica se emplazará en un terreno de 10 hectáreas ubicado en el distrito Puente de Hierro, predio que históricamente funcionó como un vertedero a cielo abierto. Capacidad y alcance: contará con una potencia instalada de 5,4 MW. La energía generada cubrirá el 100% de la demanda de los edificios públicos del municipio y la totalidad del alumbrado público departamental.

contará con una potencia instalada de 5,4 MW. La energía generada cubrirá el 100% de la demanda de los edificios públicos del municipio y la totalidad del alumbrado público departamental. Modalidad contractual: la obra se ejecutará bajo la modalidad "llave en mano", donde Emesa supervisará la planificación, el desarrollo y el control técnico hasta la puesta en marcha operativa.

la obra se ejecutará bajo la modalidad "llave en mano", donde Emesa supervisará la planificación, el desarrollo y el control técnico hasta la puesta en marcha operativa. Interés del sector privado: la convocatoria inicial registró 5 ofertas y contó con la participación de más de 20 compañías en las tres recorridas técnicas previas organizadas en el terreno.

Al respecto, Pinti Clop destacó la solidez y transparencia del cronograma institucional, al señalar que la articulación entre el sector público y el privado resulta indispensable para consolidar inversiones de impacto económico y ambiental a largo plazo. Desde el municipio anticiparon que el acto de adjudicación se emitirá con celeridad una vez concluida la revisión técnica formal.