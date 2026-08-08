La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) dio un paso decisivo en la licitación para la construcción del Parque Solar Guaymallén. Este viernes se realizó la apertura del Sobre Nº 2, correspondiente a las ofertas económicas de las dos firmas habilitadas, lo que encamina la selección de la propuesta técnica y financiera más conveniente.
Las dos empresas que compiten por la obra del Parque Solar Guaymallén por más de U$S5,7 millones
Ambas presentaron sus propuestas financieras para la construcción que transformará un ex basural de Puente de Hierro en una planta fotovoltaica de 5,4 MW
El proyecto contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de 5,4 MW de potencia, cuya producción abastecerá la totalidad de los servicios municipales, incluido el alumbrado público del departamento.
El rol de Emesa
El acto administrativo se hizo en la sede de Emesa y estuvo encabezado por su gerente general, Mauricio Pinti Clop, acompañado por el gerente de Energías Renovables, Alejandro Burlot, y el titular de Asuntos Legales e Institucionales, Pablo Ropero.
De la jornada participaron además representantes de las empresas competidoras e integrantes de la Municipalidad de Guaymallén, tanto de forma presencial como mediante conexión remota.
Durante el encuentro se dieron a conocer las cotizaciones de las dos corporaciones que superaron el filtro técnico, legal y administrativo del Sobre Nº 1. La firma BGH S.A. cotizó la ejecución de los trabajos en U$S5.715.000, mientras que la empresa Multiradio S.A. presentó una propuesta por U$S5.895.005,39.
Tras esta apertura, la Comisión Evaluadora elaborará un dictamen integral con los resultados finales, el cual será elevado a Guaymallén para que notifique a los participantes y proceda a la adjudicación formal.
Puntos destacados del proyecto de infraestructura
- Recuperación ambiental: la planta fotovoltaica se emplazará en un terreno de 10 hectáreas ubicado en el distrito Puente de Hierro, predio que históricamente funcionó como un vertedero a cielo abierto.
- Capacidad y alcance: contará con una potencia instalada de 5,4 MW. La energía generada cubrirá el 100% de la demanda de los edificios públicos del municipio y la totalidad del alumbrado público departamental.
- Modalidad contractual: la obra se ejecutará bajo la modalidad "llave en mano", donde Emesa supervisará la planificación, el desarrollo y el control técnico hasta la puesta en marcha operativa.
- Interés del sector privado: la convocatoria inicial registró 5 ofertas y contó con la participación de más de 20 compañías en las tres recorridas técnicas previas organizadas en el terreno.
Al respecto, Pinti Clop destacó la solidez y transparencia del cronograma institucional, al señalar que la articulación entre el sector público y el privado resulta indispensable para consolidar inversiones de impacto económico y ambiental a largo plazo. Desde el municipio anticiparon que el acto de adjudicación se emitirá con celeridad una vez concluida la revisión técnica formal.
En pocas palabras
- Parque Solar Guaymallén: se abrieron las ofertas económicas para la obra de 5,4 MW en un predio de Puente de Hierro.
- Oferentes: las propuestas de BGH S.A. y Multiradio S.A. superan los U$S5,7 millones.
- Objetivo: la planta abastecerá servicios municipales y alumbrado público del departamento.