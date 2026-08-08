Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta por viento Zonda y nevadas en el llano además de la cordillera

Las nevadas, aunque más débiles, continuarán el fin de semana en alta montaña. En Las Cuevas se debió evacuar a pobladores. Foto: gentileza Osvaldo Valle

El domingo 9 de agosto continuará el ambiente frío con nubosidad en aumento y escasa variación térmica. Los vientos soplarán moderados del sector sur y se mantendrán las heladas en los oasis cultivados. En la franja cordillerana persistirán las nevadas débiles. Los registros térmicos marcarán una máxima de 12°C y una mínima de 2°C.

Alerta por presencia de nevadas en el llano

El cambio de tiempo más significativo se experimentará el lunes 10 de agosto, día en que se anticipa una jornada mayormente nublada, muy fría y con precipitaciones aisladas. Se registrarán vientos algo fuertes del sur y se prevén nevadas en sectores del llano del centro y sur provincial. La temperatura máxima no superará los 8°C, con una mínima de apenas 1°C.

Hacia el martes 11 de agosto, las condiciones meteorológicas mostrarán la continuidad del aire frío con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sur. Se repetirán las heladas en las zonas productivas y continuará la inestabilidad con nevadas en la cordillera, con una máxima estimada en 10°C y una mínima de 1°C.

Finalmente, el miércoles 12 de agosto se aguarda una paulatina disminución de la nubosidad y un leve ascenso térmico, con una máxima que rondará los 13°C y una mínima de 2°C. A pesar de las heladas parciales en el llano, se mantendrá la presencia de nevadas en la alta montaña.