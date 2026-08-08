La Dirección de Contingencias Climáticas emitió un informe detallado sobre la pronóstico del tiempo en Mendoza para los próximos días, en el que se destaca un panorama inestable marcado por la presencia de viento Zonda en zonas específicas, heladas en los oasis cultivados y la posibilidad concreta de nevadas en el llano hacia el comienzo de la semana laboral.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta por viento Zonda y nevadas en el llano además de la cordillera
La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó un marcado descenso de la temperatura para este finde y precipitaciones níveas en el llano para el lunes
Para este sábado 8 de agosto, el pronóstico indica una jornada algo nublada con descenso de la temperatura. Durante la mañana se prevé viento Zonda en la precordillera y en sectores del Sur provincial. Desde el Servicio Meteorológico Nacional incluso emitieron alerta amarilla para esta jornada.
En el resto del territorio, se registrarán vientos algo fuertes del sector sur por la mañana que luego rotarán al noreste, acompañados por heladas parciales. En la alta montaña se esperan nevadas débiles con tendencia a mejorar hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima descenderá a los 3°C.
El domingo 9 de agosto continuará el ambiente frío con nubosidad en aumento y escasa variación térmica. Los vientos soplarán moderados del sector sur y se mantendrán las heladas en los oasis cultivados. En la franja cordillerana persistirán las nevadas débiles. Los registros térmicos marcarán una máxima de 12°C y una mínima de 2°C.
Alerta por presencia de nevadas en el llano
El cambio de tiempo más significativo se experimentará el lunes 10 de agosto, día en que se anticipa una jornada mayormente nublada, muy fría y con precipitaciones aisladas. Se registrarán vientos algo fuertes del sur y se prevén nevadas en sectores del llano del centro y sur provincial. La temperatura máxima no superará los 8°C, con una mínima de apenas 1°C.
Hacia el martes 11 de agosto, las condiciones meteorológicas mostrarán la continuidad del aire frío con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sur. Se repetirán las heladas en las zonas productivas y continuará la inestabilidad con nevadas en la cordillera, con una máxima estimada en 10°C y una mínima de 1°C.
Finalmente, el miércoles 12 de agosto se aguarda una paulatina disminución de la nubosidad y un leve ascenso térmico, con una máxima que rondará los 13°C y una mínima de 2°C. A pesar de las heladas parciales en el llano, se mantendrá la presencia de nevadas en la alta montaña.
En pocas palabras
- Alerta por cambio de clima: se anticipa descenso de temperatura y posibilidad de nevadas en el llano para el lunes.
- Viento Zonda: se registrará en precordillera y zonas del Sur provincial este sábado con alerta amarilla.
- Heladas y nevadas: se esperan heladas en oasis cultivados y nevadas en alta montaña, con posible extensión al llano el lunes.