Un ciclón bomba pone en alerta roja a un país de América Latina

En Rio Grande do Sul, las tormentas ya dejaron miles de evacuados durante los últimos días, y el ciclón bomba empeorará la situación.

Si bien hoy será el día más intenso de precipitaciones, el riesgo persistirá durante mañana, sobre todo si se producen inundaciones. Para este jueves, advirtieron que "existe un alto riesgo de daños a edificios, cortes de energía, daños a los cultivos, caída de árboles, inundaciones e interrupciones en el transporte por carretera".

En tanto, la situación en el área de "peligro potencial" tampoco será tranquila. Según adelantaron desde el Inmet, se prevén precipitaciones de hasta 50 mm diarios y vientos de hasta 60 km/h en algunos lugares. Existe la posibilidad de granizo, pero el Inmet indica un "bajo riesgo" de interrupciones importantes en la infraestructura urbana y la producción agrícola.

Mañana, los estados de la región sur seguirán en alerta naranja por tormentas y vendavales, e Inmet también pronostica la posibilidad de un descenso brusco de la temperatura, típico de la estela de los ciclones bomba.