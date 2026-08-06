Un ciclón bomba pone en alerta roja a un país de América Latina

Brasil tiene tres de sus estados en alerta roja por un ciclón bomba que podría causar estragos, debidos a severas tormentas en la región. Según explicó el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de ese país, el tiempo empeorará durante los próximos días en el sur y sureste debido al ciclón bomba que se está formando en el Atlántico.
Los estados más afectados serán Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, que está en alerta roja, aunque otras regiones también se verán complicadas. El Inmet declaró que Rio Grande está en "gran peligro (alerta roja) por tormentas, mientras que partes de Santa Catarina, Paraná y São Paulo se encuentran en una situación de peligro (alerta naranja) y peligro potencial (alerta amarilla).
Así afectará el ciclón bomba a Brasil
Para los residentes de Rio Grande do Sul, la alerta significa que las ciudades en el área entre Porto Alegre y las regiones fronterizas podrían estar expuestas a más de 100 milímetros de lluvia por día y vientos de hasta 100 km/h.
Si bien hoy será el día más intenso de precipitaciones, el riesgo persistirá durante mañana, sobre todo si se producen inundaciones. Para este jueves, advirtieron que "existe un alto riesgo de daños a edificios, cortes de energía, daños a los cultivos, caída de árboles, inundaciones e interrupciones en el transporte por carretera".
En tanto, la situación en el área de "peligro potencial" tampoco será tranquila. Según adelantaron desde el Inmet, se prevén precipitaciones de hasta 50 mm diarios y vientos de hasta 60 km/h en algunos lugares. Existe la posibilidad de granizo, pero el Inmet indica un "bajo riesgo" de interrupciones importantes en la infraestructura urbana y la producción agrícola.
Mañana, los estados de la región sur seguirán en alerta naranja por tormentas y vendavales, e Inmet también pronostica la posibilidad de un descenso brusco de la temperatura, típico de la estela de los ciclones bomba.
En pocas palabras
- Brasil en alerta roja: un ciclón bomba amenaza al sur y sureste del país con severas tormentas.
- Impacto potencial: se esperan fuertes vientos, lluvias intensas e inundaciones en varios estados.
- Riesgos pronosticados: daños a edificios, cortes de energía y afectaciones al transporte para los próximos días.