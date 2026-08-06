Abuela y madre mataron a cuatro niños con un crimen planificado: "Cuál es el lugar más letal para recibir puñaladas"

Las víctimas del horrible crimen

Las autoridades identificaron a las víctimas como Harper, de 13 años; Hudson, de 11; Gracelynn, de 10 y Gavin, también de 10 años. Según los informes policiales, tres de los menores murieron envenenados, mientras que Gavin recibió puñaladas al intentar defenderse.

Refiriéndose a este brutal hecho, Harmon mostró su indignación a WRGB, al contar que sus hijos sufrieron. "Envenenarlos y también apuñalarlos: hay un lugar especial en el infierno para personas así", expresó.

La abuela y la madre de los niños planificaron el crimen y no tuvieron compasión con los pequeños.

El móvil

Brady Harmon vive en Utah y, debido a una amarga disputa por la custodia con su exesposa (Myers), no veía a sus hijos en persona desde noviembre de 2019. Sin embargo, estaba previsto que los niños pasaran el verano con él antes de que sus vidas terminaran de esta manera.

La policía reveló el hallazgo de una nota escrita por la abuela, Steadman, donde justificaba el crimen. "La autora acepta la responsabilidad de lo ocurrido y afirma que creía que matar a los niños era la única forma de mantenerlos a salvo de supuestos abusos en Utah", señalaron los uniformados.

Asimismo, los investigadores encontraron cartas presuntamente escritas por la madre, Myers, donde también alegaba abusos. El jefe de policía Rabbitt detalló el contenido de estos documentos: "Aunque esos escritos no estaban firmados, la autora se refirió repetidamente a 'mis bebés', expresó ira hacia el sistema de tribunales de familia de Utah, hizo acusaciones de que ella y los niños sufrieron abusos mientras vivían en Utah y se quejó de que no pudo obtener representación legal".

El padre negó categóricamente todas estas acusaciones, y la policía confirmó que los agentes no pudieron verificar de forma independiente dichas afirmaciones. De hecho, Harmon denunció previamente que la abuela impedía que él viera a sus hijos.

La comunidad quedó completamente conmocionada por el atroz crimen.

Una crimen bien planificado

La investigación policial reveló un nivel difícil de creer de premeditación. Días antes de los asesinatos del 10 de junio, Steadman visitó varias farmacias e intercambió mensajes de texto con su hija para orquestar el complot.

Los mensajes incluían discusiones sobre cómo obtener medicamentos, dónde ocurrirían los asesinatos, cómo se administrarían esos medicamentos, cómo se reuniría a los niños, qué se les diría y cómo se evitarían las sospechas.

Sin embargo, el macabro plan no salió como esperaban. Esa misma mañana, debido a que los niños no reaccionaban a los medicamentos tan rápido como preveían, una de las mujeres le envió un mensaje a la otra diciendo: "'No funciona. Necesitamos otra opción'". Poco después, la pequeña Gracelynn se quejó de dolor de estómago, lo que llevó a la abuela a escribirle a su hija advirtiendo: "Gracie se da cuenta".

El historial de búsqueda en internet de Steadman reveló consultas escalofriantes, como investigación de reacciones a medicamentos y "cuál es el lugar más letal para recibir puñaladas". Esta última búsqueda arrojó resultados sobre una arteria específica y el cuello, lo que explica el posterior y brutal ataque con arma blanca a Gavin. En la casa también aparecieron jeringas.

La policía no se imaginaba la escena con la que se encontraría dentro de la casa.

El hallazgo

El padre relató que el mismo día de los asesinatos logró hablar con su ex esposa, quien le mintió diciendo que los niños estaban enfermos pero que podrían hablar al día siguiente.

Trágicamente, la policía no descubrió los cuerpos hasta trece días después, el 23 de junio, cuando acudieron al domicilio para un control. Los restos estaban tan descompuestos que las autoridades tuvieron grandes dificultades para identificarlos inicialmente.