La emotiva despedida de Ema, la adolescente que perdió a sus padres en un accidente en San Carlos

Una carta de amor y despedida

La triste y amorosa despedida de Ema, la hija mayor del matrimonio que falleció el sábado en la ruta 143, cuando su auto fue aplastado por un árbol caído durante el Zonda. Captura de pantalla Instagram

"Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar", comienza el mensaje que publicó en sus redes sociales.

A lo largo del texto, recuerda a sus padres como "su lugar seguro" y las personas que la acompañaron en cada etapa de su vida. "Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida", escribió.

Uno de los pasajes que más emocionaron de la despedida resume el esfuerzo con el que, según cuenta, sus padres construyeron el futuro de sus hijas.

"Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio", sumó.

La joven también agradeció el amor recibido y expresó cuánto extrañará los gestos cotidianos: los abrazos, las conversaciones, los consejos y la certeza de llegar a casa y encontrarlos allí.

El mensaje concluye con una despedida íntima: "Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son".

El accidente durante la alerta por viento Zonda

Ema recordó a sus padres y los homenajeó a 4 días de su fallecimiento. Foto: Instagram

La tragedia ocurrió el sábado sobre la Ruta Nacional 143, a la altura de San Carlos, mientras regía una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de Mendoza.

Según la información oficial, el matrimonio, domiciliado en Chacras de Coria, viajaba junto a una de sus hijas, de 15 años, y otra mujer de 52 años cuando un árbol cayó sobre la parte delantera del vehículo. El impacto fue fatal para la pareja.

Las dos mujeres que viajaban en el asiento trasero sobrevivieron al accidente y permanecen internadas.

La familia había viajado hasta San Rafael para buscar a la adolescente, que había participado de una actividad de hockey. Ese mismo sábado cumplía 15 años. Ema, la hija mayor del matrimonio, había permanecido en Mendoza y fue quien, después de la tragedia, eligió despedir a sus padres con un mensaje que conmovió en las redes sociales.