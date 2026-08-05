La emotiva despedida de Ema, la adolescente que perdió a sus padres en un accidente en San Carlos

Ema Pompei, una de las hijas del matrimonio que falleció el sábado en un accidente en San Carlos, cuando un árbol aplastó su auto en la ruta 143, homenajeó a sus papás con una emotiva despedida en su cuenta de Instagram.
En una especie de carta, Ema no solo cuenta acerca de la tristeza del duelo por la pérdida de Fabio Germán Pompei (46) y Fabiana Piedi (46), sino que les agradece por el amor que le dieron y les pide que la cuiden.
El accidente también dejó herida a su hermana Bianca (15), y a Andrea Roxana Fariña (52), quienes permanecen hospitalizadas.
Una carta de amor y despedida
"Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar", comienza el mensaje que publicó en sus redes sociales.
A lo largo del texto, recuerda a sus padres como "su lugar seguro" y las personas que la acompañaron en cada etapa de su vida. "Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida", escribió.
Uno de los pasajes que más emocionaron de la despedida resume el esfuerzo con el que, según cuenta, sus padres construyeron el futuro de sus hijas.
"Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio", sumó.
La joven también agradeció el amor recibido y expresó cuánto extrañará los gestos cotidianos: los abrazos, las conversaciones, los consejos y la certeza de llegar a casa y encontrarlos allí.
El mensaje concluye con una despedida íntima: "Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son".
El accidente durante la alerta por viento Zonda
La tragedia ocurrió el sábado sobre la Ruta Nacional 143, a la altura de San Carlos, mientras regía una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de Mendoza.
Según la información oficial, el matrimonio, domiciliado en Chacras de Coria, viajaba junto a una de sus hijas, de 15 años, y otra mujer de 52 años cuando un árbol cayó sobre la parte delantera del vehículo. El impacto fue fatal para la pareja.
Las dos mujeres que viajaban en el asiento trasero sobrevivieron al accidente y permanecen internadas.
La familia había viajado hasta San Rafael para buscar a la adolescente, que había participado de una actividad de hockey. Ese mismo sábado cumplía 15 años. Ema, la hija mayor del matrimonio, había permanecido en Mendoza y fue quien, después de la tragedia, eligió despedir a sus padres con un mensaje que conmovió en las redes sociales.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: una adolescente despidió a sus padres fallecidos en un accidente por caída de árbol.
- Carta emotiva: Ema Pompei agradeció el amor y el esfuerzo de sus padres en un mensaje de Instagram.
- Contexto del accidente: el hecho ocurrió en San Carlos durante una alerta por viento Zonda, dejando también heridos.