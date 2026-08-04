A medida que transcurren los días, las muestras de dolor por la muerte de Hernán Fernández se hacen más visibles tras la tragedia. El joven de 21 años perdió la vida en un brutal accidente, luego de chocar con un Volkswagen Bora a un micro en el Acceso Sur y carril Rodríguez Peña.
"La vida cambió en un segundo", la tragedia más dolorosa en el Acceso Sur se llenó de mensajes desgarradores
El terrible accidente, que se cobró la vida de un joven, está dejando dolorosos mensajes de despedida tras la tragedia
El accidente se produjo poco antes de las 7.30 y el auto en el que se desplazaba quedó totalmente destrozado, producto del fuerte impacto contra la parte trasera de un micro.
Tras confirmarse la muerte del joven, los mensajes de despedida en las redes sociales se multiplicaron. El dolor es profundo y la tragedia no deja de conmocionar por la triste pérdida.
Tragedia y el duro mensaje de despedida
En las redes sociales no paran de verse posteos de despedida hacia Hernán Fernández.
En TikTok, Martina, una amiga, le dedicó unas emotivas palabras de despedida luego de la tragedia: “Cómo empezar a escribir esto sin que se me caiga una lagrima. Hoy me toca decirte adiós, aunque una parte de mí todavía se niegue a aceptar que ya no estás más. La vida cambió en un segundo y el vacío que dejas es enorme. Todavía sigo esperando tu mensaje avisándome que ya habías llegado, pero cuando me desperté y vi el motivo por el que ese mensaje nunca llegó, me partió en mil pedazos. No se cómo hacer para que mi cabeza y corazón entienda que por más que te espere toda la vida ya no vas a volver. No recordarte solo desde la tristeza, sino de todo lo hermoso que nos diste. Me queda grabado en el alma los buenos y lindos momentos que compartimos juntos. Gracias por sacarme una sonrisa siempre y por tu amor tan loco e incondicional. Me quedan tantas cosas por decirte, tantos abrazos que se quedaron pendientes y momentos que imaginaba compartir con vos”.
En pocas palabras
- Tragedia: Un joven de 21 años falleció en un brutal accidente al chocar su auto contra un colectivo.
- Despedida: Amigos y familiares expresan dolorosos mensajes en redes sociales tras la pérdida.
- Impacto: El conductor del auto murió instantáneamente tras el fuerte choque en el Acceso Sur.