"La vida cambió en un segundo", la tragedia más dolorosa en el Acceso Sur se llenó de mensajes desgarradores

Tragedia y el duro mensaje de despedida

En las redes sociales no paran de verse posteos de despedida hacia Hernán Fernández.

En TikTok, Martina, una amiga, le dedicó unas emotivas palabras de despedida luego de la tragedia: “Cómo empezar a escribir esto sin que se me caiga una lagrima. Hoy me toca decirte adiós, aunque una parte de mí todavía se niegue a aceptar que ya no estás más. La vida cambió en un segundo y el vacío que dejas es enorme. Todavía sigo esperando tu mensaje avisándome que ya habías llegado, pero cuando me desperté y vi el motivo por el que ese mensaje nunca llegó, me partió en mil pedazos. No se cómo hacer para que mi cabeza y corazón entienda que por más que te espere toda la vida ya no vas a volver. No recordarte solo desde la tristeza, sino de todo lo hermoso que nos diste. Me queda grabado en el alma los buenos y lindos momentos que compartimos juntos. Gracias por sacarme una sonrisa siempre y por tu amor tan loco e incondicional. Me quedan tantas cosas por decirte, tantos abrazos que se quedaron pendientes y momentos que imaginaba compartir con vos”.