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Qué tristeza

"La vida cambió en un segundo", la tragedia más dolorosa en el Acceso Sur se llenó de mensajes desgarradores

El terrible accidente, que se cobró la vida de un joven, está dejando dolorosos mensajes de despedida tras la tragedia

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Hernán Fernández, el joven que murió en un accidente en el acceso Sur y Rodríguez Peña, en una tragedia que está dejando cientos de mensajes desgarradores en las redes sociales.

Hernán Fernández, el joven que murió en un accidente en el acceso Sur y Rodríguez Peña, en una tragedia que está dejando cientos de mensajes desgarradores en las redes sociales.

A medida que transcurren los días, las muestras de dolor por la muerte de Hernán Fernández se hacen más visibles tras la tragedia. El joven de 21 años perdió la vida en un brutal accidente, luego de chocar con un Volkswagen Bora a un micro en el Acceso Sur y carril Rodríguez Peña.

El accidente se produjo poco antes de las 7.30 y el auto en el que se desplazaba quedó totalmente destrozado, producto del fuerte impacto contra la parte trasera de un micro.

Tras confirmarse la muerte del joven, los mensajes de despedida en las redes sociales se multiplicaron. El dolor es profundo y la tragedia no deja de conmocionar por la triste pérdida.

Tragedia y el duro mensaje de despedida

En las redes sociales no paran de verse posteos de despedida hacia Hernán Fernández.

En TikTok, Martina, una amiga, le dedicó unas emotivas palabras de despedida luego de la tragedia: “Cómo empezar a escribir esto sin que se me caiga una lagrima. Hoy me toca decirte adiós, aunque una parte de mí todavía se niegue a aceptar que ya no estás más. La vida cambió en un segundo y el vacío que dejas es enorme. Todavía sigo esperando tu mensaje avisándome que ya habías llegado, pero cuando me desperté y vi el motivo por el que ese mensaje nunca llegó, me partió en mil pedazos. No se cómo hacer para que mi cabeza y corazón entienda que por más que te espere toda la vida ya no vas a volver. No recordarte solo desde la tristeza, sino de todo lo hermoso que nos diste. Me queda grabado en el alma los buenos y lindos momentos que compartimos juntos. Gracias por sacarme una sonrisa siempre y por tu amor tan loco e incondicional. Me quedan tantas cosas por decirte, tantos abrazos que se quedaron pendientes y momentos que imaginaba compartir con vos”.

En pocas palabras

  • Tragedia: Un joven de 21 años falleció en un brutal accidente al chocar su auto contra un colectivo.
  • Despedida: Amigos y familiares expresan dolorosos mensajes en redes sociales tras la pérdida.
  • Impacto: El conductor del auto murió instantáneamente tras el fuerte choque en el Acceso Sur.
Resumen generado por Thinkindot AI

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