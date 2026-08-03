"Nunca imaginé que el alma se podía desgarrar", la tragedia aérea de San Juan y una despedida presa del dolor

"El alma desgarrada. Nunca imaginé que el alma se podía desgarrar y con el paso de los días entendí que es normal cuando amás profundamente a alguien y lo perdés", escribió Mariana al comienzo del posteo junto a un video.

En la carta de despedida hizo mención a la personalidad del piloto y la pasión con la que desarrolló su carrera. "Una persona extraordinaria, sin maldad, con un corazón de oro, siempre presente. Sos, fuiste y serás un héroe. Amabas lo que hacías con mucho profesionalismo y respeto", escribió.

Tragedia en San Juan: la carta más dolorosa

La mujer repasó en la carta de despedida la historia que construyeron juntos, desde los momentos cotidianos hasta los proyectos que soñaban compartir. "Éramos dos adolescentes divirtiéndonos, peleando, riendo, llorando. Quedaron miles de proyectos, como envejecer juntos en una cabaña, mirando el fuego, tomando vino y viendo la vida pasar en Bariloche".

Uno de los pasajes más íntimos fue cuando reveló el deseo que Valenzuela le había expresado para el día de su muerte. "Querías que cuando murieras te cremaran y que Mariano, tu amigo y hermano, desparramara tus cenizas en el Nahuel Huapi. Eso te haría volar más alto y estar en paz".

El posteo, además, dejó al descubierto el dolor que atraviesa la familia tras la tragedia. "Si pudiera pedir un solo deseo en mi vida, pediría que el mundo se detuviera en ese jueves 24 de julio, el último día que nos vimos".

Quién era Matías Valenzuela: víctima de la tragedia en San Juan

Oriundo de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, Valenzuela tenía una hija y más de 30 años de experiencia como comandante de helicópteros de la Policía bonaerense. Desde 2018 integraba JasFly, empresa especializada en operaciones aéreas.

La despedida concluyó con un mensaje que sintetiza el orgullo y el amor que siente por quien fue su compañero de vida. "Te amo, Matías, por siempre. Gracias por habernos encontrado. Comandante, llegó la hora de descansar".