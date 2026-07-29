A medida que pasan las horas, se van conociendo más detalles de lo que fue el terrible accidente que sacudió la provincia de San Juan. La tragedia al estrellarse un helicóptero y en donde perdieron la vida siete personas, no deja de ser uno de los hechos más dolorosos de los últimos tiempos.
Tragedia del helicóptero en San Juan: la foto que mandó una de las víctimas y llega a lo más profundo del alma
Una foto enviada por uno de los tripulantes momentos antes del accidente en San Juan, conmueve a todos y profundiza el dolor por la tragedia del helicóptero
El accidente sucedió cuando el helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), se dirigía desde San Juan a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.
Tragedia en San Juan: una foto antes de la caída del helicóptero
En diálogo con el canal TN, el periodista Mauricio Dávila, entre todos los detalles que contó de la tragedia del helicóptero estrellado en San Juan, que dejó un total de 7 víctimas fatales, no pudo ocultar el dolor y mostró una foto que le envió momentos antes del accidente, uno de los tripulantes.
Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, es una de las personas que perdió la vida y era amigo del periodista.
Apenas se inició el trayecto en helicóptero desde San Juan a La Rioja, le envió una foto a su amigo, a las 9.28 de la mañana, que por estas horas ha cobrado un valor sentimental muy grande.
La foto fue enviada aproximadamente una hora antes de que se perdiera contacto con el helicóptero.
“A mi amigo le mando un abrazo al cielo”, expresó Mauricio Dávila, muy conmovido por la pérdida de su amigo, a la vez que describía todo acerca de la foto que había recibido.
Las víctimas fatales de la tragedia del helicóptero en San Juan
- Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos
- Comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos
- Carlos Heredia, director de Protección Civil
- Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan
- Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular
- Andres Bosch, brigadista de AFE
- Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE
En pocas palabras
- Tragedia del helicóptero: Siete personas fallecieron en un accidente en San Juan mientras se dirigían a La Rioja para controlar un incendio forestal.
- Foto conmovedora: Se viralizó una imagen enviada por uno de los tripulantes momentos antes del siniestro, profundizando el dolor por la pérdida de Germán Videla, amigo del periodista.
- Identificación de víctimas: Se confirmaron las identidades de los siete ocupantes que perdieron la vida en el trágico suceso.