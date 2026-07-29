Tragedia del helicóptero en San Juan: la foto que mandó una de las víctimas y llega a lo más profundo del alma

Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, es una de las personas que perdió la vida y era amigo del periodista.

Apenas se inició el trayecto en helicóptero desde San Juan a La Rioja, le envió una foto a su amigo, a las 9.28 de la mañana, que por estas horas ha cobrado un valor sentimental muy grande.

La foto fue enviada aproximadamente una hora antes de que se perdiera contacto con el helicóptero.

“A mi amigo le mando un abrazo al cielo”, expresó Mauricio Dávila, muy conmovido por la pérdida de su amigo, a la vez que describía todo acerca de la foto que había recibido.

Las víctimas fatales de la tragedia del helicóptero en San Juan