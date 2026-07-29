Así será el Tren de Cercanías para 506 pasajeros que Mendoza compró en China

Mientras las retroexcavadoras levantan las viejas vías en Junín y Maipú, la otra pata del Tren de Cercanías empezó a moverse a miles de kilómetros de Mendoza, en las oficinas de CRRC Tangshan, en la provincia china de Hebei. Hasta allí llegó la orden de compra por tres formaciones y desde allí aterrizó una comitiva para revisar cómo serán esos trenes y cuándo serán entregados.
Representantes del mayor fabricante de material rodante del mundo revisaron junto a funcionarios mendocinos las especificaciones técnicas, las homologaciones internacionales de seguridad y el cronograma de fabricación. También recorrieron el Metrotranvía, nuestro antecedente ferroviario que se encontrará con el Tren de Cercanías en las estaciones Gutiérrez y Pueyrredón.
Así serán las formaciones del Tren de Cercanías
La compra contempla tres unidades triplas (DMU, por sus siglas en inglés), es decir, trenes diésel de tres coches integrados que llegarán completamente nuevos desde China.
Cada formación tendrá capacidad para transportar 506 pasajeros: 210 sentados y 296 de pie.
Contarán con:
- climatización frío-calor
- conexión wifi
- puertos USB para carga de dispositivos
- iluminación LED
- espacios destinados a personas con movilidad reducida y bicicletas.
Según el cronograma oficial, las primeras unidades llegarán para iniciar las pruebas dinámicas en la Estación Libertador General San Martín, en Junín, dentro de los 11 meses posteriores al desembolso del anticipo previsto en el contrato… cuando las vías nuevas estén casi listas.
En Mendoza, la obra del Tren de Cercanías ya empezó
Llegando a la estación, se escucha el sonido de las máquinas. Unos metros más al este del galpón del ferrocarril, se ven los contenedores de CEOSA y los carteles: Tren de Cercanías, anuncian.
En la esquina de Alberdi y San Lorenzo está la primera retroexcavadora. Faltan algunos minutos para el almuerzo y el sol pega. Dos obreros dan indicaciones. El otro hace magia. Levanta las vías viejas y las traslada con cuidado para guardarlas en el obrador. Parecen puros hierros oxidados, pero no: las que estén en condiciones serán reutilizadas por Belgrano Cargas.
Julio marcó el inicio de obra del Tren de Cercanías en dos puntos clave, los dos primeros extremos, antes de que se considerara extender la obra 12 kilómetros más hacia Luján de Cuyo. El primer punto de trabajo es en la Estación San Martín, en Junín. El segundo, ese que describí, en la Estación Gutiérrez de Maipú.
La traza tendrá 45 kilómetros. Entre Junín y Gutiérrez se construirá una vía nueva y exclusiva para pasajeros sobre trocha ancha. Paralelamente quedará la vía destinada al transporte de cargas, que será mejorada reutilizando parte del material ferroviario existente.
En el tramo que se extenderá desde Maipú hasta Luján de Cuyo se reactivará y adaptará la antigua traza del ferrocarril Belgrano.
La obra del Tren de Cercanías: vías nuevas y 19 estaciones
Lo que hoy son rieles levantados y montañas de balasto terminará convirtiéndose en una vía completamente renovada para el paso de los trenes de pasajeros.
El proyecto contempla 19 estaciones y paradores y más de 30 pasos a nivel modernizados. Habrá barreras automáticas, nueva señalización, andenes accesibles y cruces adaptados para que las formaciones puedan circular hasta a 90 kilómetros por hora.
El recorrido comenzará en la Estación Libertador General San Martín, en La Colonia, Junín. Desde allí seguirá por Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez.
Luego continuará por Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes hasta finalizar en la nueva estación Pueyrredón, en Luján de Cuyo.
El Tren de casi 200 millones de dólares de inversión
La Mendoza sobre rieles demandará una inversión estimada de 196 millones de dólares, financiados con recursos del Fondo del Resarcimiento.
180,39 millones de dólares irán para CEOSA por la renovación integral de la infraestructura, las obras civiles, la señalización y la puesta en marcha del servicio. La misma empresa tendrá por 15 años la concesión para operarlo.
Para la empresa china CRRC Tangshan la orden de compra por los trenes salió por 15,7 millones de dólares.
Por ahora, el sonido es el de las retroexcavadoras y el hierro golpeando contra el suelo. En paralelo, del otro lado del mundo, ya empezó el trabajo para construir los trenes que, cuando las vías estén listas, unirán el Este mendocino con el Gran Mendoza.
En pocas palabras
- Tren de Cercanías: la provincia de Mendoza compró tres formaciones nuevas en China para conectar el Este con el Gran Mendoza.
- Avance de obras: paralelamente, en Mendoza ya comenzaron los trabajos de renovación de vías y adecuación de la traza existente.
- Inversión y características: el proyecto, con una inversión cercana a los 200 millones de dólares, contempla trenes con capacidad para 506 pasajeros y modernas comodidades.