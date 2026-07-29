Así será el Tren de Cercanías para 506 pasajeros que Mendoza compró en China

Cada formación tendrá capacidad para transportar 506 pasajeros: 210 sentados y 296 de pie.

Contarán con:

climatización frío-calor

conexión wifi

puertos USB para carga de dispositivos

iluminación LED

espacios destinados a personas con movilidad reducida y bicicletas.

En Palmira, el tren de cargas sigue a pleno. Foto: Cristian Lozano

Según el cronograma oficial, las primeras unidades llegarán para iniciar las pruebas dinámicas en la Estación Libertador General San Martín, en Junín, dentro de los 11 meses posteriores al desembolso del anticipo previsto en el contrato… cuando las vías nuevas estén casi listas.

En Mendoza, la obra del Tren de Cercanías ya empezó

Llegando a la estación, se escucha el sonido de las máquinas. Unos metros más al este del galpón del ferrocarril, se ven los contenedores de CEOSA y los carteles: Tren de Cercanías, anuncian.

En la esquina de Alberdi y San Lorenzo está la primera retroexcavadora. Faltan algunos minutos para el almuerzo y el sol pega. Dos obreros dan indicaciones. El otro hace magia. Levanta las vías viejas y las traslada con cuidado para guardarlas en el obrador. Parecen puros hierros oxidados, pero no: las que estén en condiciones serán reutilizadas por Belgrano Cargas.

Julio marcó el inicio de obra del Tren de Cercanías en dos puntos clave, los dos primeros extremos, antes de que se considerara extender la obra 12 kilómetros más hacia Luján de Cuyo. El primer punto de trabajo es en la Estación San Martín, en Junín. El segundo, ese que describí, en la Estación Gutiérrez de Maipú.

La traza tendrá 45 kilómetros. Entre Junín y Gutiérrez se construirá una vía nueva y exclusiva para pasajeros sobre trocha ancha. Paralelamente quedará la vía destinada al transporte de cargas, que será mejorada reutilizando parte del material ferroviario existente.

En Gutiérrez, las retroexcavadoras levantan las vías viejas para reemplazarlas por las nuevas para el Tren de Cercanías. Foto: Cristian Lozano

En el tramo que se extenderá desde Maipú hasta Luján de Cuyo se reactivará y adaptará la antigua traza del ferrocarril Belgrano.

La obra del Tren de Cercanías: vías nuevas y 19 estaciones

Lo que hoy son rieles levantados y montañas de balasto terminará convirtiéndose en una vía completamente renovada para el paso de los trenes de pasajeros.

La primera estación del Tren de Cercanías será la Libertador General San Martín, de Junín. Foto: Cristian Lozano

El proyecto contempla 19 estaciones y paradores y más de 30 pasos a nivel modernizados. Habrá barreras automáticas, nueva señalización, andenes accesibles y cruces adaptados para que las formaciones puedan circular hasta a 90 kilómetros por hora.

El recorrido comenzará en la Estación Libertador General San Martín, en La Colonia, Junín. Desde allí seguirá por Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez.

Foto: Cristian Lozano

Luego continuará por Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes hasta finalizar en la nueva estación Pueyrredón, en Luján de Cuyo.

El Tren de Cercanías tendrá 45 kilómetros y llegará a Luján de Cuyo. Foto: Cristian Lozano

El Tren de casi 200 millones de dólares de inversión

La Mendoza sobre rieles demandará una inversión estimada de 196 millones de dólares, financiados con recursos del Fondo del Resarcimiento.

180,39 millones de dólares irán para CEOSA por la renovación integral de la infraestructura, las obras civiles, la señalización y la puesta en marcha del servicio. La misma empresa tendrá por 15 años la concesión para operarlo.

Para la empresa china CRRC Tangshan la orden de compra por los trenes salió por 15,7 millones de dólares.

Foto: Cristian Lozano

Por ahora, el sonido es el de las retroexcavadoras y el hierro golpeando contra el suelo. En paralelo, del otro lado del mundo, ya empezó el trabajo para construir los trenes que, cuando las vías estén listas, unirán el Este mendocino con el Gran Mendoza.