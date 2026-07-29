Capturó un pez de 160 kilos tan grande que no entraba en su balsa: ahora buscan controlar su expansión

Este pez tuvo que ser remolcado hasta la orilla porque era imposible subirlo a la barca, y luego hicieron falta tres personas para levantarlo y pesarlo. Te contamos de que se trata.
Gigante en el río: pescador saca un pirarucú de 160 kilos en São Paulo
El protagonista de la captura fue Roberto do Carmo Jesus, un pescador de 53 años conocido en la región como el "Rey del Pirarucú". Con más de 30 años de experiencia, aseguró haber capturado más de un centenar de ejemplares de esta especie, aunque ninguno tan grande. Su récord anterior era un pez de 115 kilos. Tras la captura, el animal fue comercializado y permitió obtener más de 100 kilos de filetes, vendidos a 40 reales por kilo.
Además de su tamaño, el pirarucú destaca porque puede respirar aire atmosférico. Lo logra gracias a una vejiga natatoria modificada que funciona de forma similar a un pulmón, por lo que los ejemplares adultos deben salir periódicamente a la superficie para tomar oxígeno. Esta adaptación les permite a este pez sobrevivir en ríos y lagunas con muy bajos niveles de oxígeno e incluso permanecer fuera del agua durante un tiempo, siempre que mantengan el cuerpo húmedo.
Este coloso del río: ¿una especie invasora para controlar?
Considerado uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, el pirarucú puede superar los tres metros de longitud y acercarse a los 200 kilos en casos excepcionales. Es un depredador que se alimenta principalmente de peces, crustáceos y otros pequeños animales, ocupando la parte más alta de la cadena alimentaria en los ecosistemas donde habita.
Aunque es originario de la Amazonía, la especie se expandió hacia otras cuencas brasileñas y actualmente está presente en ríos del interior de São Paulo, donde es considerada invasora por la ausencia de depredadores naturales.
En marzo de 2026, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) la declaró oficialmente especie exótica invasora fuera de su distribución natural y autorizó su pesca como medida para controlar su población en distintas regiones hidrográficas del país.
En pocas palabras
- Captura récord: Un pescador brasileño atrapó un pirarucú de 160 kilos y 2.5 metros en el río Marinheiro.
- Adaptación única: El pirarucú, pez invasor, puede respirar aire y sobrevive en aguas con bajo oxígeno.
- Control poblacional: La pesca de esta especie exótica fue autorizada en Brasil para regular su expansión.