ANSES decretó las nuevas fechas de pago de agosto por el feriado de San Martín

La acreditación de haberes a jubilados se normalizará a partir de esa fecha a razón de un número de DNI por jornada hasta completar el primer grupo de beneficiarios.

Fechas de cobro para jubilados que perciben la mínima

La liquidación para la primera escala del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzará el segundo lunes del mes. El detalle día por día queda conformado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por feriado nacional.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Cuándo cobran las jubilaciones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima tendrán su turno en la recta final del mes. Para este segmento, el organismo social agrupa dos terminaciones de DNI por cada día de pago:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas: el inicio de los depósitos

Las Pensiones No Contributivas (PNC) encabezarán la apertura del calendario general de pagos del octavo mes del año. La acreditación de sus haberes no se verá afectada por el feriado patria, ya que su desarrollo transcurre de forma íntegra durante la primera quincena de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Tanto el cobro por ventanilla como la disponibilidad de los fondos a través de las tarjetas de débito en la red de cajeros automáticos quedan habilitados a partir del primer minuto de la fecha que corresponde a cada finalización de documento.