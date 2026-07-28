El esquema de acreditación de haberes correspondiente a agosto de 2026 presentará una modificación operativa en su tercera semana. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debió adecuar las fechas de pago a jubilados y pensionados debido a la suspensión de la actividad bancaria programada para el lunes 17 de agosto, feriado nacional e inamovible.
ANSES decretó las nuevas fechas de pago de agosto por el feriado de San Martín
La liquidación mensual de haberes previsionales sufrirá un parate por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El cronograma completo para jubilados y pensionados según la terminación de DNI.
Esta interrupción obligó a desdoblar el tramo central del calendario para quienes perciben la jubilación mínima, extendiendo la ventana de cobro hasta la cuarta semana del mes.
El feriado del 17 de agosto: cómo se retoma el cronograma
El cese de operaciones financieras durante la jornada del lunes 17 desplaza la atención de las sucursales bancarias hacia el siguiente día hábil. En consecuencia, los titulares cuyo documento finaliza en 5 verán acreditados sus fondos recién el martes 18 de agosto, junto con los montos del aumento del 1,89% y el refuerzo extraordinario correspondientes al período.
La acreditación de haberes a jubilados se normalizará a partir de esa fecha a razón de un número de DNI por jornada hasta completar el primer grupo de beneficiarios.
Fechas de cobro para jubilados que perciben la mínima
La liquidación para la primera escala del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzará el segundo lunes del mes. El detalle día por día queda conformado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por feriado nacional.
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
Cuándo cobran las jubilaciones que superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima tendrán su turno en la recta final del mes. Para este segmento, el organismo social agrupa dos terminaciones de DNI por cada día de pago:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Pensiones No Contributivas: el inicio de los depósitos
Las Pensiones No Contributivas (PNC) encabezarán la apertura del calendario general de pagos del octavo mes del año. La acreditación de sus haberes no se verá afectada por el feriado patria, ya que su desarrollo transcurre de forma íntegra durante la primera quincena de agosto:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
Tanto el cobro por ventanilla como la disponibilidad de los fondos a través de las tarjetas de débito en la red de cajeros automáticos quedan habilitados a partir del primer minuto de la fecha que corresponde a cada finalización de documento.
En pocas palabras
- Cronograma de pago: La ANSES modificó las fechas de cobro de agosto para jubilados y pensionados por el feriado del 17 de agosto.
- Feriado nacional: El lunes 17 de agosto no habrá actividad bancaria, afectando la acreditación de haberes para DNI terminados en 5.
- Fechas actualizadas: Los pagos se reanudarán el martes 18 y se extenderán hasta finales de mes, según la terminación del DNI.