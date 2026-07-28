Dónde hay nieve en Mendoza: todo sobre la apertura de Penitentes, Los Puquios y Las Leñas

En medio del histórico temporal de nieve, que se extenderá hasta agosto, Penitentes Park y Los Puquios recibieron el ok de las autoridades para abrir sus puertas este martes 28 de julio. En el sur, Las Leñas sigue operativo, aunque no con la totalidad de las pistas de esquí.
El tránsito para vehículos particulares y transportes turísticos por la Ruta 7, con destino a Penitentes Park y Los Puquios, quedó habilitado desde las 10.
Quienes se embarquen en la aventura para disfrutar de la nieve en Mendoza tendrán que tener en cuenta que es obligatorio portar cadenas y que se aconseja llevar abrigo adicional, agua, líquido anticongelante para el vehículo, ropa impermeable y un cambio de calzado y medias.
Tips para disfrutar de la nieve en Mendoza
Además de llevar ropa adecuada –y extra–, se recomienda evitar el consumo excesivo de cafeína. De esa manera se favorece una adecuada hidratación.
Para no tener problemas en la montaña, hay que tener en cuenta que el uso de deslizadores, como trineos, culipatín o cualquier otro elemento para tal fin, solo está permitido en sectores habilitados, como los parques de nieve.
Y ante cualquier emergencia, siempre estará disponible el 911.
Nieve en Penitentes Park y Los Puquios
En Penitentes Park, estarán habilitadas las pistas Baby lift, Borer 1, Borer 2 para esquí, snowboard y la de trineos, más el restaurante. Las telesillas, solo para peatones. Los precios van de $25.000 a $80.000. Dentro del predio hay estacionamiento.
Se pueden comprar los tickets online para evitar espera en la boletería. Estará abierto hasta las 17.
En Los Puquios estará habilitado exclusivamente el Estadio de Trineos, junto con su correspondiente medio de elevación. Por este martes, no se podrán utilizar las pistas de esquí y snowboard.
Desde el parque explicaron que el predio fue tan afectado por las nevadas que todavía se está trabajando en la remoción de nieve en playas de estacionamiento, caminos internos y accesos. “Debido a esta situación, el complejo operará aproximadamente al 50 % de su capacidad”.
En definitiva, los sectores operativos serán parte del estacionamiento –que está incluido–, el rental para alquiler de trineos, el estadio y su medio de elevación y gastronomía.
El pase por el día cuesta $70.000 y los trineos $10.000 o $15.000.
No estará operativo el rental para indumentaria y equipos de esquí ni las escuelas.
Nieve en Las Leñas
En Las Leñas, en Malargüe, a 450 km de la Ciudad de Mendoza, permanecen habilitados cuatro medios de elevación, entre telesillas y telesquíes. Además, el centro de esquí mantiene abierto el Parque Aventura, destinado a actividades recreativas en la nieve.
Medios de elevación habilitados en Las Leñas
- Telesquíes: Eros 1 y 2 y Minerva.
- Telesillas: Vesta.
Los fuera de pista están cerrados.
La ruta está transitable con precaución y portación de cadenas.
El pase diario para los medios de elevación en Las Leñas cuesta $180.000.
En pocas palabras
- Apertura en Mendoza: este martes 28 de julio abren Penitentes, Los Puquios y Las Leñas, aprovechando el temporal de nieve.
- Acceso y recomendaciones: habilitan la Ruta 7 con portación obligatoria de cadenas y se aconseja abrigo, agua, alimentos y equipo adicional.
- Detalles por parque: Penitentes y Los Puquios ofrecen actividades limitadas, mientras que Las Leñas mantiene varios medios de elevación operativos.