Dónde hay nieve en Mendoza: todo sobre la apertura de Penitentes, Los Puquios y Las Leñas

Se habilitó el acceso a los parques de nieve Los Puquios y Penitentes Park.

Tips para disfrutar de la nieve en Mendoza

Además de llevar ropa adecuada –y extra–, se recomienda evitar el consumo excesivo de cafeína. De esa manera se favorece una adecuada hidratación.

Para no tener problemas en la montaña, hay que tener en cuenta que el uso de deslizadores, como trineos, culipatín o cualquier otro elemento para tal fin, solo está permitido en sectores habilitados, como los parques de nieve.

Y ante cualquier emergencia, siempre estará disponible el 911.

Nieve en Penitentes Park y Los Puquios

En Penitentes Park, estarán habilitadas las pistas Baby lift, Borer 1, Borer 2 para esquí, snowboard y la de trineos, más el restaurante. Las telesillas, solo para peatones. Los precios van de $25.000 a $80.000. Dentro del predio hay estacionamiento.

Se pueden comprar los tickets online para evitar espera en la boletería. Estará abierto hasta las 17.

En Los Puquios estará habilitado exclusivamente el Estadio de Trineos, junto con su correspondiente medio de elevación. Por este martes, no se podrán utilizar las pistas de esquí y snowboard.

Desde el parque explicaron que el predio fue tan afectado por las nevadas que todavía se está trabajando en la remoción de nieve en playas de estacionamiento, caminos internos y accesos. “Debido a esta situación, el complejo operará aproximadamente al 50 % de su capacidad”.

Los parques de nieve están habilitados en forma parcial en Mendoza.

En definitiva, los sectores operativos serán parte del estacionamiento –que está incluido–, el rental para alquiler de trineos, el estadio y su medio de elevación y gastronomía.

El pase por el día cuesta $70.000 y los trineos $10.000 o $15.000.

No estará operativo el rental para indumentaria y equipos de esquí ni las escuelas.

Nieve en Las Leñas

En Las Leñas, en Malargüe, a 450 km de la Ciudad de Mendoza, permanecen habilitados cuatro medios de elevación, entre telesillas y telesquíes. Además, el centro de esquí mantiene abierto el Parque Aventura, destinado a actividades recreativas en la nieve.

Medios de elevación habilitados en Las Leñas

Telesquíes: Eros 1 y 2 y Minerva.

Telesillas: Vesta.

El pase diario para los medios de elevación en Las Leñas cuesta $180.000.

Los fuera de pista están cerrados.

La ruta está transitable con precaución y portación de cadenas.

El pase diario para los medios de elevación en Las Leñas cuesta $180.000.