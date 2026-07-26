Nevadas en la alta montaña: así se preparan los centros de esquí para volver a abrir y trabajar a pleno

Por el intenso temporal de la semana pasada se suspendieron las clases en alta montaña.

El resultado es una cordillera completamente blanca y una expectativa renovada entre quienes esperan disfrutar de la nieve mendocina hasta fines de septiembre.

Los Puquios: una montaña que se prepara para volver

En el Parque de Nieve Los Puquios, las intensas nevadas mantienen al equipo concentrado en las tareas necesarias para garantizar una reapertura segura y aprovechar las excelentes condiciones que está generando el temporal.

Según explicó Eduardo Soler, director operativo del parque, la intensidad de la nevada impidió incluso el ascenso del personal durante la jornada de este sábado.

La acumulación de nieve es tal que desde el complejo describieron el paisaje con una imagen contundente: “Ha sido todo muy blanco, no se ve nada”.

La reapertura continúa proyectada tentativamente para el 2 o 3 de agosto, aunque estará sujeta a la evolución del tiempo y, especialmente, a las condiciones de acceso y seguridad en la montaña.

En Los Puquios, realizan tareas de mantenimiento para la próxima reapertura. La expectativa es que sea en los primeros días de agosto.

En Los Puquios, la prioridad ahora es preparar las instalaciones y los accesos para que el regreso de los visitantes encuentre una montaña cargada de nieve y en condiciones óptimas.

Las Leñas: mucha nieve y gran parte de la montaña habilitada

En el Valle de Las Leñas, el temporal también dejó un saldo favorable para la temporada. Después de algunas horas de sol que permitieron disfrutar plenamente de la montaña, la lluvia llegó durante la madrugada de este domingo al sector del valle.

Las precipitaciones podrían continuar durante la jornada del lunes, con posibilidad de agua-nieve, para luego dar paso nuevamente a las nevadas, que se extenderían aproximadamente hasta el 4 de agosto.

Mientras tanto, la mayor parte del centro de esquí permanece operativa. Los tres sectores están habilitados y solo quedan pendientes la telesilla de Marte y el sector de cumbre, donde la baja visibilidad y el plafón de nubes todavía impiden realizar las tareas de pisado y marcado de pistas con las condiciones de seguridad necesarias.

La expectativa es que ese sector pueda incorporarse a la operación apenas mejore la visibilidad.

Desde Las Leñas destacaron especialmente la cantidad de nieve que está dejando el temporal. “Obviamente vamos teniendo una muy buena cantidad de nieve. Seguimos juntando”, señalaron desde el centro de esquí.

Vialidad realiza tareas de despeje de los caminos. Sin embargo, las nevadas continúan y el mantenimiento debe ser permanente.

Cómo es la situación de Penitentes y El Azufre

Penitentes

El temporal también renovó las consultas de quienes buscan experiencias en la alta montaña mendocina. Gustavo Campini, de Penitentes, señaló que en los últimos días aumentó el interés de los visitantes, aunque las condiciones de acceso y los pronósticos todavía obligan a esperar para definir una reapertura.

Mientras tanto, quienes llegan a la zona pueden encontrar alternativas en otros espacios vinculados al mismo circuito, como Villavicencio Park y Potrerillos Park, con propuestas especialmente pensadas para familias que incluyen actividades aéreas, arborismo, tirolesas y zipline.

El Azufre

En El Azufre, en tanto, la enorme cantidad de nieve acumulada abre perspectivas especialmente alentadoras para la próxima etapa de la temporada. Su CEO, Guillermo Rivaben, explicó que una ventana de buen tiempo permitió avanzar con trabajos fundamentales en la montaña: un helicóptero pudo sobrevolar el territorio para relevar las distintas montañas y las bajadas previstas para heliski, mientras que los pisanieve trabajaron sobre el terreno para preparar la operación de catski, tanto en los sectores fuera de pista como en las pistas.

Todo ese trabajo se realizó después de una acumulación de más de tres metros de nieve nueva. Luego, la tormenta volvió a cerrar la montaña y se espera que deje todavía un par de metros adicionales de nieve polvo.

Si el temporal evoluciona de acuerdo con los pronósticos, en El Azufre estiman que los primeros clientes podrían ingresar durante la segunda mitad de la temporada, primeros días de agosto.

La gran noticia, según Rivaben, es la calidad y cantidad de nieve acumulada: se trata de una acumulación histórica que permitiría disponer del 100% de las aproximadamente 13.000 hectáreas habilitadas para esquiar.

El desafío, por ahora, es trabajar entre tormenta y tormenta. Cada ventana de buen tiempo permite avanzar con el acondicionamiento de la montaña y sostener la base operativa, mientras que durante los períodos de nevadas intensas la prioridad es preservar la seguridad. En esos casos, explicó Rivaben, incluso un solo día sin operación puede hacer que la nieve vuelva a cubrir por completo el trabajo realizado.

La montaña, sin embargo, sigue acumulando nieve. Y detrás de cada nueva nevada crece también la expectativa por una temporada que podría extenderse con condiciones excepcionales para disfrutar de la nieve mendocina.