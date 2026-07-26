Esta isla de la región de América del Sur es imprescindible para la biodiversidad y es considerada un refugio de especies únicas en el planeta. Sin embargo, su equilibrio natural fue alterado por la intervención del ser humano.
Sacaron 200.000 cabras de una isla de América del Sur y recuperaron uno de los ecosistemas más valiosos
Tras la erradicación de más de 200.000 cabras invasoras, esta isla de América del Sur recuperó su vegetación nativa y el equilibrio hídrico
Las cabras llegaron a las Islas Galápagos de forma intencional a partir de los siglos XVIII y XIX (entre los años 1700 y 1800), principalmente transportadas por piratas, bucaneros y barcos balleneros ingleses y estadounidenses. Pero sus consecuencias perduran hasta el día de hoy.
Las cabras que llegaron a una isla de América del Sur y pusieron en riesgo uno de los ecosistemas más únicos del planeta
Los marineros pasaban meses navegando en alta mar y necesitaban una fuente confiable de alimento. Por eso, las cabras eran llevadas a las islas y liberadas para que pudieran reproducirse y servir como una reserva de comida para futuras expediciones. Estos animales destacaban por su resistencia y capacidad de adaptación, ya que podían sobrevivir en ambientes secos y con poca disponibilidad de agua.
Al no existir depredadores en naturales en esta región América del Sur capaces de controlar su población, las cabras encontraron en las islas un ambiente favorable para reproducirse sin grandes limitaciones. Para la década de 1990, las poblaciones introducidas habían aumentado de manera considerable, alcanzando una estimación de más de 250.000 ejemplares salvajes en algunas zonas.
El Proyecto Isabela: la eliminación de una especie invasora
La expansión de las cabras provocó graves consecuencias ambientales. Estos animales consumían grandes cantidades de vegetación, incluyendo plantas, arbustos y cortezas de árboles, afectando la regeneración natural de los ecosistemas. Para erradicar a las más de 250.000 cabras, el Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin desarrollaron el Proyecto Isabela, uno de los programas de control de especies invasoras más grandes realizados en una isla.
El proyecto se implementó formalmente entre 1997 y 2006. Durante el operativo, francotiradores a bordo de helicópteros eliminaron gran parte de estos animales en zonas abiertas y elevadas, donde los animales tenían menos posibilidades de esconderse.
Además, equipos de cazadores a pie acompañados por perros entrenados recorrieron áreas de vegetación densa para localizar a los ejemplares que habían logrado ocultarse. También se utilizó el método conocido como “Cabra Judas”: algunas hembras fueron capturadas, esterilizadas y equipadas con collares de rastreo satelital. Luego fueron liberadas para que localizaran a los últimos grupos de cabras mediante su comportamiento social, permitiendo a los equipos de control encontrarlas y eliminarlas.
Tras la eliminación de las cabras, varias zonas de las islas comenzaron a mostrar señales de recuperación. Los bosques de árboles nativos como la Scalesia y los cactus gigantes de Opuntia recuperaron espacio en áreas afectadas de las islas Isabela y Santiago. Además, la reducción del sobrepastoreo permitió detener la erosión del suelo.
En pocas palabras
- Expedición masiva: Más de 200.000 cabras fueron retiradas de una isla de América del Sur para restaurar su ecosistema.
- Impacto ambiental: La introducción de cabras alteró gravemente la flora y fauna de las Islas Galápagos.
- Proyecto Isabela: Se implementó un programa para erradicar esta especie invasora y recuperar áreas degradadas.