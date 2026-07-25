La histórica disputa librada hace 12 años en América del Sur que cambió la frontera de un océano

El 27 de enero de 2014, el tribunal con sede en La Haya emitió su decisión. La Corte mantuvo como frontera una línea paralela al ecuador desde la costa hasta las 80 millas náuticas, pero luego estableció una nueva delimitación basada en una línea equidistante. El fallo otorgó a Perú aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo que hasta entonces estaban bajo control chileno.

El fallo internacional que cambió la frontera del océano Pacífico en América del Sur

La resolución fue aceptada por ambos países de América del Sur, aunque generó reacciones diferentes. En Perú fue presentada como la recuperación de una zona marítima que el país consideraba propia. En Chile, aunque hubo críticas iniciales, el gobierno destacó que la Corte había confirmado parte importante de la posición chilena al mantener el inicio del límite marítimo.

La disputa tenía una dimensión económica además de territorial. Las aguas del océano Pacífico frente a ambos países son una de las zonas pesqueras más productivas del mundo, especialmente por especies como la anchoveta, fundamental para la industria pesquera peruana y chilena. Por eso, cualquier modificación del mapa marítimo implicaba cambios en las áreas de explotación y en las actividades de los pescadores.