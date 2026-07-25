Durante décadas, una línea imaginaria en el océano Pacífico fue motivo de una de las disputas territoriales más importantes de América del Sur. No había una frontera visible, ni una barrera física.
La histórica disputa librada hace 12 años en América del Sur que cambió la frontera de un océano
Dos naciones de América del Sur protagonizaron una histórica disputa territorial en el océano Pacífico, resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2014
la diferencia sobre dónde terminaban las aguas de un país y comenzaban las del otro enfrentó a Perú y Chile hasta llegar a la Corte Internacional de Justicia. En 2014, una sentencia histórica modificó la frontera marítima y cambió los derechos de pesca y navegación en una zona clave del océano.
La disputa territorial de América del Sur que cambió el control del océano Pacífico
El conflicto comenzó por la interpretación de los límites marítimos. Chile sostenía que la frontera ya estaba definida por acuerdos firmados en la década de 1950, mientras que Perú argumentaba que esos documentos tenían como objetivo regular actividades pesqueras y no establecer un límite marítimo definitivo. Lima llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia en 2008, iniciando un proceso que duró casi seis años.
El 27 de enero de 2014, el tribunal con sede en La Haya emitió su decisión. La Corte mantuvo como frontera una línea paralela al ecuador desde la costa hasta las 80 millas náuticas, pero luego estableció una nueva delimitación basada en una línea equidistante. El fallo otorgó a Perú aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo que hasta entonces estaban bajo control chileno.
El fallo internacional que cambió la frontera del océano Pacífico en América del Sur
La resolución fue aceptada por ambos países de América del Sur, aunque generó reacciones diferentes. En Perú fue presentada como la recuperación de una zona marítima que el país consideraba propia. En Chile, aunque hubo críticas iniciales, el gobierno destacó que la Corte había confirmado parte importante de la posición chilena al mantener el inicio del límite marítimo.
La disputa tenía una dimensión económica además de territorial. Las aguas del océano Pacífico frente a ambos países son una de las zonas pesqueras más productivas del mundo, especialmente por especies como la anchoveta, fundamental para la industria pesquera peruana y chilena. Por eso, cualquier modificación del mapa marítimo implicaba cambios en las áreas de explotación y en las actividades de los pescadores.
En pocas palabras
- Disputa marítima: Perú y Chile resolvieron un litigio territorial de décadas en el océano Pacífico.
- Fallo de La Haya: En 2014, la Corte Internacional de Justicia redefinió la frontera marítima, otorgando territorio a Perú.
- Impacto económico: La resolución modificó áreas de pesca y navegación en una zona rica en recursos marinos.