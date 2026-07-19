El único país de Europa que tiene una frontera terrestre en América del Sur

En 1946 dejó de ser una colonia y se convirtió en un departamento y región ultramarina de Francia. Esto significa que, jurídicamente, Guayana Francesa no es un país independiente ni una colonia tradicional, sino parte del territorio francés. Sus habitantes tienen ciudadanía francesa, utilizan el euro como moneda y forman parte de la Unión Europea. Por esta razón, la frontera entre Guayana Francesa y sus vecinos es, técnicamente, una frontera de la Unión Europea en América del Sur.

América del Sur: la insólita frontera terrestre de Francia que sorprende al mundo

La ubicación de este territorio genera una situación geopolítica única. Francia comparte allí una frontera de aproximadamente 730 kilómetros con Brasil, considerada la frontera terrestre más larga de Francia, y otra de alrededor de 520 kilómetros con Surinam. Es decir, un país europeo tiene límites terrestres con dos naciones sudamericanas.

Durante siglos, esta región fue escenario de disputas territoriales. Francia y Portugal, y posteriormente Brasil, mantuvieron conflictos por el control de la zona. El límite con Brasil fue definido oficialmente a comienzos del siglo XX mediante un arbitraje internacional que favoreció la posición brasileña sobre parte del territorio reclamado por Francia.