Las primeras fotos de Wanda Nara y sus hijos en Europa

Las vacaciones de Wanda Nara y sus hijos en Europa.

Horas antes, Wanda Nara publicó una storie de los pasaportes en estuches Louis Vouitton agregando en cada uno las iniciales de los hijos que la acompañarán.

Moria Casán sin filtro sobre los productos de Wanda Nara

En medio de las repercusiones luego de que se confirmara que Wanda Nara es la nueva representante de Ekaterina Ojeda, Moria Casán se metió de lleno en la polémica y apuntó contra el vínculo de las rubias.

Tras contratar a Ekaterina Ojeda, Wanda Nara incluso eligió a la joven que conquistó a Mauro Icardi para promocionar la última colección de su línea de belleza Wanda Nara Cosmetics.

Filosa, Moria Casán apuntó contra la calidad de los productos. “¿No es que no tiene más los cosméticos? Dicen que se humedecieron...“, deslizó la ONE.

Ekaterina Ojeda promocionó los productos de Wanda Nara.

“Parece que no son buenos...”, siguió Moria Casán picante en tanto resaltóel bajo perfil de la China Suárez y Mauro Icardi durante sus días en Buenos Aires.

Wanda Nara hundió a Mauro Icardi por salir de fiesta

Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.

“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.

Además, trascendió que durante esa noche la China Suárez agarró de los pelos y le gritó a una joven que Mauro Icardi habría querido seducir a sus espaldas, robándose la atención de todos los presentes en el boliche.