La China Suárez publica video íntimo con Mauro Icardi y es viral.

Horas antes, la China Suárez publicó una romántica foto junto a Mauro Icardi con la frase "Mi paz, mi amor, mi todo", escribió la actriz abrazada a Icardi.

Se filtró el ataque de celos de Mauro Icardi con la China Suárez por Colapinto

Si bien la China Suárez y Mauro Icardi se muestran más enamorados que nunca, lo cierto es que Mauro habría estallado de celos por Franco Colapinto.

Según Pepe Ochoa, Mauro Icardi le habría reclamado a la China Suárez por mandarle mensajes a Colapinto mientras estaba con Icardi. “Mauro la encaró y le dijo ‘¿Por qué me mentís? Tengo la data de que se cruzaron más de una vez y no solo en España’. Le hizo un planteo”, arrancó el periodista.

“Él le dice: ’Me molesta porque vos me mandabas mensajes a mí cuando estaba en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe.", agregó sobre el enojo de Mauro Icardi por las fechas. "Mauro le dijo a la China: ’Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones”, concluyó.

Yanina Latorre reveló los escandalosos planes que tenía la China Suárez contra Wanda Nara: "Son maldad pura"

Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre volvió con todo con sus stories en Instagram, esta vez revelando los polémicos planes que tenía la China Suárez contra Wanda Nara antes de que sucediera el escándalo del ascensor.

De acuerdo a Yanina Latorre, la China Suárez habría organizado un fin de semana lleno de actividades con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, desoyendo el dictamen de la justicia que recomendó que la actriz no estuviera presente en los encuentros.

"Fue a una juguetería de Nordelta, le dijo a la empleada que iba a ir con las niñitas para comprarles regalos con la plata del padre.Le pidió que le sacara fotos robadas para viralizar y que Wanda reviente arrancó Yanina. Además, la China Suárez habría reservado mesa en Gardiner para almorzar con Mauro y sus hijas e incluso arregló la presencia de fotógrafos el almuerzo.

"Muy colaborativa y amorosa con el vínculo de "su amor" con sus hijas. Wanda esta obsesionada con la nipona, pero ella también. Y estos planes son maldad pura", sentenció Yanina Latorre sobre los planes que la China Suárez no pudo concretar por el escandaloso encuentro de Mauro con sus hijas en el Chateau.