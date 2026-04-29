Conmoción por el cambio de vida que tendrían los hijos de la China Suárez por culpa de Mauro Icardi

reaccion wanda mauro china hijos galatasaray.avif ¿Mauro Icardi y la China Suárez se mudan a Arabia Saudita?

Otro de los rumores que circularon en las últimas semanas es la incorporación de Mauro Icardi a River Plate. “Espera por un nuevo llamado de River, que en su momento negoció para que venga y se enfrió. Si River lo llama, viene corriendo”, agregó el panelista sobre los planes del ex de Wanda Nara.

¿Mauro Icardi y la China Suárez se quedaron sin casa?

Fue Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quien confirmó que "la casa de los sueños" donde viven la China Suárez y Mauro Icardi cada vez que vuelven a Argentina fue embargada.

Según explicó, la propiedad está embargada como consecuencia de la falta de pago de la cuota alimentaria por parte de Mauro Icardi. “Si no paga, seguirá embargada y tarde o temprano irá a remate”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

china mauro avion privado Embargaron la casa de los sueños de la China Suárez y Mauro Icardi.

“Los chicos ladrillos no comen, Wanda estaría más feliz si la cuota se paga”, siguió Ana luego de explicar que la propiedad elegida por Wanda Nara antes de que Mauro Icardi lo comprara, funcionará como garantía del pago de la cuota alimentaria.

Mauro Icardi y la China Suárez sin jet privado

Semanas atrás, la China Suárez y Mauro Icardi pasaron por Argentina y regresaron a Estambul en avión de línea y no en jet privado despertando especulaciones sobre su situación financiera.

“Esta vez Mauro y la China se fueron en un vuelo de línea, se iban a ir por una aerolínea y al final se fueron por otra y esto que te voy a contar es algo nuevo: el club dejó de darle los vuelos privados en medio del conflicto que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara”, dijo Etchegoyen sobre el cambio en la forma de viajar de la pareja."Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club”, siguió.

china suarez aeropuerto ezeiza La China Suárez y Mauro Icardi viajaron en avión de línea y estallaron los rumores.

"Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía”.“El club le daba viajes en el avión privado pero eso ya no lo tiene. Uno intuye que es una movida del entorno de Icardi para posicionarlo y tiene otras ofertas de clubes menores del mundo”, cerró Etchegoyen.