Tras la publicación de Wanda Nara anunciaqndoue podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi, el jugadodr y la China Suárez se mostraron más felices y enamorados que nunca.
La China Suárez y Mauro Icardi mostraron cómo se divierten a pesar del triunfo de Wanda Nara
Así respondieron la China Suárez y Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a favor de Wanda Nara
Si bien la justicia italiana falló a favor de Wanda Nara, Mauro Icardi aseguró que está conforme con lo sucedido y disfrutó del sábado junto a la China Suárez y los hijos de la actriz.
Fue la misma China Suárez quien subió videos donde se los ve paseando en canoa. "Ay Dios", se la escucha decir mientras filma a Mauro sonriendo.
El día anterior,mientras Wanda Nara y Mauro Icardi estallaban las redes con posteos sobre diferentes posturas ante la resolución de la Justicia italiana la China Suárez publicaba fotos del paisaje y de su look deportivo.
Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.
“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.
En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.
"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.
Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi son alumnas de "Academia Wanda"
Tras el debut de "Academia Wanda", la conductora de Masterchef Celebrity compartió posteos de mujeres que ya iniciaron el curso y sorprendió al mostrar su últimas alumnas: sus hijas Francesca e Isabela Icardi.
"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.
En pocas palabras
- Fallo judicial: La justicia italiana falló a favor de Wanda Nara en relación al regreso de sus hijas al país.
- Reacción de la pareja: China Suárez y Mauro Icardi se mostraron públicamente disfrutando juntos tras la resolución judicial.
- Declaraciones de Nara: Wanda Nara anunció en redes sociales que podrá viajar con sus hijas sin el consentimiento de Icardi.