La China Suárez y Mauro Icardi mostraron cómo se divierten a pesar del triunfo de Wanda Nara

El día anterior,mientras Wanda Nara y Mauro Icardi estallaban las redes con posteos sobre diferentes posturas ante la resolución de la Justicia italiana la China Suárez publicaba fotos del paisaje y de su look deportivo.

El paseo de la China Suárez en medio del anuncio de Wanda Nara desde Italia.

Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.

“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.

Wanda Nara podrá regresar al país y sus hijas celebraron la noticia.

"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi son alumnas de "Academia Wanda"

Tras el debut de "Academia Wanda", la conductora de Masterchef Celebrity compartió posteos de mujeres que ya iniciaron el curso y sorprendió al mostrar su últimas alumnas: sus hijas Francesca e Isabela Icardi.

"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.