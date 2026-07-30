La China Suárez provocó un terremoto de reacciones y causó gran polémica con las fotos que subió a su cuenta de Instagram en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas.
En medio del drama de las hijas de Wanda Nara, la China Suárez se mostró en topless
Polémica por las fotos que subió la China Suárez mientras sigue la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Mientras Wanda Nara sigue sin poder regresar al país por la decisión de Mauro Icardi de no firmar los trámites para iniciar la generación de nuevos documentos para sus herederas, la China Suárez presumió su figura.
De lo más atrevida, la China Suárez compartió postales de una producción fotográfica en la que posó en topless con un calzoncillo como única prenda.
Como si no fuera suficiente, días antes fue Mauro Icardi quien presumió a su novia. El jugador fue por todo y la mostró en ropa interior de encaje transparente.
Ekaterina Ojeda hundió a la China Suárez
Ekaterina Ojeda sigue provocando a Mauro Icardi y la China Suárez, ahora con un picantísimo video criticando a la ex protagonista de Casi Ángeles.
En su cuenta de Instagram, Ekaterina Ojeda publicó un video de Resumidos en el que se animó a responder las preguntas más picantes sobre el escándalo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.
Sin pelos en la lengua, la joven que conquistó a Mauro Icardi en Tequila, describió a la China Suárez y hasta la trató de bruja cuando le preguntaron si era Team Wanda o Team China.
"Team Wanda Nara", dice Ekaterina y redoblá la apuesta: "La otra es media bruja, es mala", sigue además de revelar que ya tuvo conversaciones privadas con Wanda Nara.
El viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez
La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al verano europeo y revolucionaron las redes.
Desde el primer segundo de su llegada, Mauro Icardi y la China Suárez subieron postales de sus paseos, aprovechando la oportunidad para confirmar su amor.
El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.
En pocas palabras
- China Suárez: Publicó fotos en topless en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
- Icardi y Suárez: El futbolista presumió a su novia en ropa interior, confirmando su relación.
- Críticas: Ekaterina Ojeda apuntó contra la China Suárez, calificándola de "bruja" y "mala".