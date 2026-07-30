En medio del drama de las hijas de Wanda Nara, la China Suárez se mostró en topless

La China Suárez publicó foto de alto voltaje mientras Wanda Nara pide por sus hijas.

Como si no fuera suficiente, días antes fue Mauro Icardi quien presumió a su novia. El jugador fue por todo y la mostró en ropa interior de encaje transparente.

Ekaterina Ojeda hundió a la China Suárez

Ekaterina Ojeda sigue provocando a Mauro Icardi y la China Suárez, ahora con un picantísimo video criticando a la ex protagonista de Casi Ángeles.

En su cuenta de Instagram, Ekaterina Ojeda publicó un video de Resumidos en el que se animó a responder las preguntas más picantes sobre el escándalo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Sin pelos en la lengua, la joven que conquistó a Mauro Icardi en Tequila, describió a la China Suárez y hasta la trató de bruja cuando le preguntaron si era Team Wanda o Team China.

Ekaterina Ojeda se comparó con la China Suárez y la hundió.

"Team Wanda Nara", dice Ekaterina y redoblá la apuesta: "La otra es media bruja, es mala", sigue además de revelar que ya tuvo conversaciones privadas con Wanda Nara.

El viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al verano europeo y revolucionaron las redes.

Desde el primer segundo de su llegada, Mauro Icardi y la China Suárez subieron postales de sus paseos, aprovechando la oportunidad para confirmar su amor.

La foto de la China Suárez en las playas de Italia.

El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.