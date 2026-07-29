¡Escándalo! Wanda Nara y Zaira Nara confesaron que fingieron su pelea

Wanda Nara y Zaira Nara admitieron que su pelea fue fingida.

A través de un video, las hermanas dieron su explicación sobre lo sucedido y estalló la polémica. "Un unfollow fue suficiente para que todos se hicieran una peli que nunca pasó. Con Lysoform hicimos este experimento social para mostrar lo rápido que se esparcen los rumores, el hate y la toxicidad en redes. Por eso, te invitamos a no creer en todo lo que lees y a no sumarte comentando de forma negativa", escribieron.

Wanda Nara desesperada por la situación de uno de sus hijos en medio de su pelea con Mauro Icardi

Tras el robo a la casa de Wanda Nara en Milán en el que se llevaron bolsos, joyas y la documentación de sus hijos e hijas Mauro Icardi pasó por la ciudad y según la conductora de Masterchef, se negó a firmar los trámites para que Francesca e Isabela Icardi puedan obtener nuevos pasaportes y regresar a Argentina.

En comunicación con DDM, Wanda Nara cuestionó a Mauro Icardi que regresó al país para estar presente en el cumpleaños de Amancio Vicuña, hijo de la China SUárez.

Furiosa, Wanda Nara habló de la angustia que están pasando sus hijas mujeres pero también sorprendió al contar la situación que está atravesando uno de sus hijos con Maxi López. "Está solo en Argentina sin familia", dijo ya que la rubia no volverá hasta que sus hijas puedan salir de Italia.