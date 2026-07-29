En medio de su conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi regresó a la Argentina y una vez más presumió la belleza de la China Suárez con una postal al rojo vivo.
En microbikini, Wanda Nara mostró cómo luce tras ser provocada por Mauro Icardi
La foto de Wanda Nara que enloqueció a los seguidores en medio de su pelea con Mauro Icardi. Los detalles
Tras una ola de declaraciones enn programas y posteos de Wanda Nara acusándolo de impedir la vuelta de Francesca e Isabella Icardi a la Argentina, Icardi subió una foto de la China Suárez en ropa interior.
De lo más atrevido, Icardi eligió una imagen donde se ve a la China recostada en una cama luciendo un conjunto de lencería de encaje y transparencias reveladoras.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara no se quedó atrás y redobló la apuesta. Desde su pisicna de Milán, la conductora posó en microbikini ultra XS, dejando a la vista su silueta.
Cómo fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas tras el robo en Milán
Durante el entretiempo del partido de Argentina vs España, Wanda Nara recibió la noticia de que cuatro ladrones armados habáan ingresado a su casa de Milán y amenazado a sus hijos.
Fue la misma Wanda Nara quien a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, explicó lo sucedido contando que sus hijos terminaron encerrados en el baño mientras los asaltantes recorrían la propiedad y se llevaban joyas y documentos de la familia.
En la tarde del martes, Wanda Nara llegó a Milán y se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella Icardi. Nora Colosimo subió foto del emocionante momento en el que no pasó desapercibida la presencia de Martín Migueles, quien abrazó a las pequeñas.
La angustia de la hija de Wanda Nara tras el robo
Andrés Nara habló en SQP y cuestionó la actitud del futbolista. "Las chicas le están pidiendo porfavor. Él en vez de solucionarlo se opone...le quiere complicar las cosas a sus propias hijas" arrancó.
"Una de las nenas se vio cara a cara con el ladrón, imaginate como están", dijo sobre el estado psicológico en el que se encuentran sus nietas. Sin filtros, Andrés destacó la actitud de Maxi López quien viajó a Italia apenas se enteró de lo sucedido."Maxi como un caballero se ocupó de todo, las chicas no es el mismo caso", explicó indignado.
En pocas palabras
- Wanda Nara: La conductora respondió a la provocación de Mauro Icardi, quien publicó una foto de la China Suárez en lencería, posando en microbikini ultra XS.
- Robo en Milán: Wanda Nara contó en Instagram el asalto armado que sufrieron sus hijas Francesca e Isabella Icardi, quienes se encerraron en un baño durante el incidente.
- Reencuentro familiar: Tras el robo y el conflicto con Icardi, Wanda Nara se reencontró con sus hijas en Milán, un momento sensible que incluyó la presencia de Martín Migueles.