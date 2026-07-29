En microbikini, Wanda Nara mostró cómo luce tras ser provocada por Mauro Icardi

Wanda Nara se mostró en bikini tras la foto de la China Suárez en lencería.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara no se quedó atrás y redobló la apuesta. Desde su pisicna de Milán, la conductora posó en microbikini ultra XS, dejando a la vista su silueta.

Cómo fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas tras el robo en Milán

Durante el entretiempo del partido de Argentina vs España, Wanda Nara recibió la noticia de que cuatro ladrones armados habáan ingresado a su casa de Milán y amenazado a sus hijos.

Fue la misma Wanda Nara quien a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, explicó lo sucedido contando que sus hijos terminaron encerrados en el baño mientras los asaltantes recorrían la propiedad y se llevaban joyas y documentos de la familia.

Tras el robo, Wanda Nara se encontró con sus hijas.

En la tarde del martes, Wanda Nara llegó a Milán y se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella Icardi. Nora Colosimo subió foto del emocionante momento en el que no pasó desapercibida la presencia de Martín Migueles, quien abrazó a las pequeñas.

La angustia de la hija de Wanda Nara tras el robo

Andrés Nara habló en SQP y cuestionó la actitud del futbolista. "Las chicas le están pidiendo porfavor. Él en vez de solucionarlo se opone...le quiere complicar las cosas a sus propias hijas" arrancó.

"Una de las nenas se vio cara a cara con el ladrón, imaginate como están", dijo sobre el estado psicológico en el que se encuentran sus nietas. Sin filtros, Andrés destacó la actitud de Maxi López quien viajó a Italia apenas se enteró de lo sucedido."Maxi como un caballero se ocupó de todo, las chicas no es el mismo caso", explicó indignado.