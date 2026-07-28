Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a la Argentina tras su viaje a Milán, en medio de un nuevo conflicto con Wanda Nara por los pasaportes de sus hijas.
¡Polémica! Mauro Icardi llegó a la Argentina y mostró a la China Suárez en ropa interior
Explosión en las redes sociales por la publicación de Mauro Icardi en medio de su conflicto con Wanda Nara
Mientras Wanda Nara sigue acusando a Mauro Icardi de no querer hacer los trámites para que Francesca e Isabela puedan obtener nuevos documentos y volver al país, el futbolista no para de presumir su amor por la China Suárez.
Luego de que Wanda hablara en todos los medios cuestionando su actitud, el futbolista llegó al país y redobló la apuesta con una postal al rojo vivo.
De lo más enamorado, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen de la China Suárez posando en ropa interior. "Te amo", escribió provocando un terremoto en las redes sociales.
El viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez
La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al verano europeo y revolucionaron las redes.
Desde el primer segundo de su llegada, Mauro Icardi y la China Suárez subieron postales de sus paseos, aprovechando la oportunidad para confirmar su amor.
El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.
La reacción de Wanda Nara tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez
A pesar de haberse mostrado de lo más angustiada por la actitud de Mauro Icardi y el conflicto que tiene con sus hijas por no poder regresar al país hasta tener la autorización del jugador, Wanda Nara aprovechó su estadía y fue fotografiada de compras por las calles de Milán con Martín Migueles.
Además, la top levantó la temperatura compartiendo postales mientras tomaba sol en la piscina de su espectacular piso en el centro de Milán lo que generó fuertes cuestionamientos y críticas.
En pocas palabras
- Mauro Icardi: Publicó una foto de la China Suárez en ropa interior, aumentando la polémica con Wanda Nara.
- Conflictos: El futbolista regresó al país en medio de acusaciones de Wanda Nara por los pasaportes de sus hijas.
- Reacciones: La China Suárez y Mauro Icardi compartieron imágenes de su viaje a Milán, mientras Wanda Nara se mostraba en la ciudad.