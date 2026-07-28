¡Polémica! Mauro Icardi llegó a la Argentina y mostró a la China Suárez en ropa interior

Mauro Icardi llegó al país y subió foto hot de la China Suárez.

De lo más enamorado, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen de la China Suárez posando en ropa interior. "Te amo", escribió provocando un terremoto en las redes sociales.

El viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al verano europeo y revolucionaron las redes.

Desde el primer segundo de su llegada, Mauro Icardi y la China Suárez subieron postales de sus paseos, aprovechando la oportunidad para confirmar su amor.

La foto de la China Suárez en las playas de Italia.

El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.

La reacción de Wanda Nara tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez

A pesar de haberse mostrado de lo más angustiada por la actitud de Mauro Icardi y el conflicto que tiene con sus hijas por no poder regresar al país hasta tener la autorización del jugador, Wanda Nara aprovechó su estadía y fue fotografiada de compras por las calles de Milán con Martín Migueles.

Wanda Nara se mostró en bikini desde Milán.

Además, la top levantó la temperatura compartiendo postales mientras tomaba sol en la piscina de su espectacular piso en el centro de Milán lo que generó fuertes cuestionamientos y críticas.