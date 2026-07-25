Ekaterina Ojeda sigue provocando a Mauro Icardi y la China Suárez, ahora con un picantísimo video criticando a la ex protagonista de Casi Ángeles.
"La China Suárez es una bruja y...": el video de Ekaterina Ojeda hablando mal de la novia de Mauro Icardi
Los seguidores quedaron impactados con las declaraciones sin filtro de Ekaterina Ojeda sobre la China Suárez y Wanda.
En su cuenta de Instagram, Ekaterina Ojeda publicó un video de Resumidos en el que se animó a responder las preguntas más picantes sobre el escándalo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.
Sin pelos en la lengua, la joven que conquistó a Mauro Icardi en Tequila, describió a la China Suárez y hasta la trató de bruja cuando le preguntaron si era Team Wanda o Team China.
"Team Wanda Nara", dice Ekaterina y redoblá la apuesta: "La otra es media bruja, es mala", sigue además de revelar que ya tuvo conversaciones privadas con Wanda Nara.
La explosiva indirecta de Ekaterina Ojeda para la China Suárez y Mauro Icardi
La joven que se hizo famosa por cautivar a Icardi y provocar los celos de la China Suárez, grabó su llegada al aeropuerto y un detalle de su posteo no pasó desapercibido.
Mientras Ekaterina camina con sus valijas luciendo un look similar a los que lleva la China en sus viajes, se escucha la canción "me imaginaba tú y yo en París", el tema que usó la actriz años atrás recordando su encuentro con Icardi en París a espaldas de Wanda Nara.
En cuanto a su vínculo con Mauro Icardi, se confirmó que el jugador tomó la radical decisión de bloquearla en sus redes sociales a pesar de su acercamiento en Tequila.
Ekaterina Ojeda contó cómo fue su cruce con la China Suárez
Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.
Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.
"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.
Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.
En pocas palabras
- Ekaterina Ojeda: Publicó un video criticando a la China Suárez y apoyando a Wanda Nara, calificando a la actriz de "bruja".
- Video revelador: Ekaterina Ojeda imitó un look de la China Suárez y usó una canción que la actriz asoció con Mauro Icardi, sumado a conversaciones privadas con Wanda Nara.
- Escándalo Icardi: La joven afirmó haber tenido un acercamiento con Mauro Icardi, quien luego la bloqueó, y relató un incidente con la China Suárez en un boliche.