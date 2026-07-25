"La China Suárez es una bruja y...": el video de Ekaterina Ojeda hablando mal de la novia de Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda se comparó con la China Suárez y la hundió.

"Team Wanda Nara", dice Ekaterina y redoblá la apuesta: "La otra es media bruja, es mala", sigue además de revelar que ya tuvo conversaciones privadas con Wanda Nara.

La explosiva indirecta de Ekaterina Ojeda para la China Suárez y Mauro Icardi

La joven que se hizo famosa por cautivar a Icardi y provocar los celos de la China Suárez, grabó su llegada al aeropuerto y un detalle de su posteo no pasó desapercibido.

Mientras Ekaterina camina con sus valijas luciendo un look similar a los que lleva la China en sus viajes, se escucha la canción "me imaginaba tú y yo en París", el tema que usó la actriz años atrás recordando su encuentro con Icardi en París a espaldas de Wanda Nara.

El explosivo video de Ekaterina Ojeda, ¿dedicado para la China Suárez y Mauro Icardi?.

En cuanto a su vínculo con Mauro Icardi, se confirmó que el jugador tomó la radical decisión de bloquearla en sus redes sociales a pesar de su acercamiento en Tequila.

Ekaterina Ojeda contó cómo fue su cruce con la China Suárez

Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.

Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.

"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.