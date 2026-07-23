Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Italia tras el robo a la casa de Wanda Nara en Milán en el que se llevaron bolsos, joyas y la documentación de sus hijos e hijas provocando una nueva guerra con el futbolista.
En medio del drama con sus hijas, Wanda Nara se mostró en microbikini y causó polémica
Explosión en las redes por el posteo de Wanda Nara en medio de un nuevo escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez
Indignada, Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de no querer firmar los trámites para que sus hijas Francesca e Isabela Icardi puedan obtener nuevos pasaportes.
Según la conductora, Mauro Icardi quiere quedarse con sus hijas y hasta trascendió que le gustaría instalarse en Italia en medio de especulaciones sobre su futuro futbolístico.
A pesar de haberse mostrado de lo más angustiada por la actitud de Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores publicando fotos de compras por las calles de Milán y hasta tomando sol en microbikini causando toda una polémica en las redes.
La mamá de Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez
Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.
En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.
“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.
Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara
Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de que cuestionaran la veracidad del robo a su casa de campo en Milán, el domingo por la tarde mientras veía la final del Mundial 2026.
La rubia confirmó que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
Los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas así como también bolsos de lujos y joyas.
La policía italiana y Wanda Nara sospechan que se trató de un robo organizado y que alguno de los asaltantes habría estado en la casa previamente, conociendo la ubicación de los cuartos y funcionamiento de la propiedad.
En pocas palabras
- El conflicto: Explosión en redes por posteo de Wanda Nara en medio de escándalo con Mauro Icardi y China Suárez.
- Acusaciones: Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por negarse a tramitar pasaportes para sus hijas tras un robo en Milán.
- Repercusión: La madre de Wanda Nara destrozó a China Suárez, acusándola de ser la causa de la separación.