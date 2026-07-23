En medio del drama con sus hijas, Wanda Nara se mostró en microbikini y causó polémica

Wanda Nara subió fotos en microbikini tras el robo a su casa de Milán.

A pesar de haberse mostrado de lo más angustiada por la actitud de Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores publicando fotos de compras por las calles de Milán y hasta tomando sol en microbikini causando toda una polémica en las redes.

La mamá de Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.

En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.

Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara

Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de que cuestionaran la veracidad del robo a su casa de campo en Milán, el domingo por la tarde mientras veía la final del Mundial 2026.

La rubia confirmó que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.

Los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas así como también bolsos de lujos y joyas.

La policía italiana y Wanda Nara sospechan que se trató de un robo organizado y que alguno de los asaltantes habría estado en la casa previamente, conociendo la ubicación de los cuartos y funcionamiento de la propiedad.