"Se vio cara a cara con el ladrón": revelan cómo vivió el robo la hija de Wanda Nara

"Una de las nenas se vio cara a cara con el ladrón, imaginate como están", dijo sobre el estado psicológico en el que se encuentran sus nietas. Sin filtros, Andrés destacó la actitud de Maxi López quien viajó a Italia apenas se enteró de lo sucedido."Maxi como un caballero se ocupó de todo, las chicas no es el mismo caso", explicó indignado.

El reencuentro de Wanda Nara con sus hijas

Durante el entretiempo del partido de Argentina vs España, Wanda Nara recibió la noticia de que cuatro ladrones armados habáan ingresado a su casa de Milán y amenazado a sus hijos.

Fue la misma Wanda Nara quien a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, explicó lo sucedido contando que sus hijos terminaron encerrados en el baño mientras los asaltantes recorrían la propiedad y se llevaban joyas y documentos de la familia.

Tras el robo, Wanda Nara se encontró con sus hijas.

En la tarde del martes, Wanda Nara llegó a Milán y se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella Icardi. Nora Colosimo subió foto del emocionante momento en el que no pasó desapercibida la presencia de Martín Migueles, quien abrazó a las pequeñas.