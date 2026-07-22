Andrés Nara rompió el silencio y estalló contra Mauro Icardi en medio de las polémicas que estallaron tras el robo a la casa de campo de Wanda Nara en Milán.
"Se vio cara a cara con el ladrón": revelan cómo vivió el robo la hija de Wanda Nara
András Nara dio detalles inéditos del robo a la casa de Wanda Nara en Milán y el estado de sus nietas. Los detalles
Según reveló la misma Wanda Nara, cuatro hombres armados ingresaron a la propiedad con sus hijos adentro y robaron bolsos con toda la documentación de sus herederos. En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi no querría firmar para que se inicien los trámites y sus hijas puedan obtener nuevos documentos y pasaportes.
Furioso, Andrés Nara habló en SQP y cuestionó la actitud del futbolista. "Las chicas le están pidiendo porfavor. Él en vez de solucionarlo se opone...le quiere complicar las cosas a sus propias hijas" arrancó.
"Una de las nenas se vio cara a cara con el ladrón, imaginate como están", dijo sobre el estado psicológico en el que se encuentran sus nietas. Sin filtros, Andrés destacó la actitud de Maxi López quien viajó a Italia apenas se enteró de lo sucedido."Maxi como un caballero se ocupó de todo, las chicas no es el mismo caso", explicó indignado.
El reencuentro de Wanda Nara con sus hijas
Durante el entretiempo del partido de Argentina vs España, Wanda Nara recibió la noticia de que cuatro ladrones armados habáan ingresado a su casa de Milán y amenazado a sus hijos.
Fue la misma Wanda Nara quien a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, explicó lo sucedido contando que sus hijos terminaron encerrados en el baño mientras los asaltantes recorrían la propiedad y se llevaban joyas y documentos de la familia.
En la tarde del martes, Wanda Nara llegó a Milán y se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella Icardi. Nora Colosimo subió foto del emocionante momento en el que no pasó desapercibida la presencia de Martín Migueles, quien abrazó a las pequeñas.
En pocas palabras
- Andrés Nara: Reveló detalles inéditos del robo a la casa de Wanda Nara en Milán.
- Estado de las nenas: Una de las hijas de Wanda Nara vio cara a cara al ladrón.
- Actitud de Icardi: Se opone a la tramitación de nuevos documentos para sus hijas.