Tras su paso por la final del Mundial 2026 en New York, Wanda Nara regresó a Milán luego del robo a su casa de campo con sus hijos adentro.
Robo a Wanda Nara: el desgarrador reencuentro con sus hijas en Milán
Se viraliza foto del reencuentro de Wanda Nara con las hijas de Mauro Icardi tras el robo a su casa. Los detalles
Durante el entretiempo del partido de Argentina vs España, Wanda Nara recibió la noticia de que cuatro ladrones armados habáan ingresado a su casa de Milán y amenazado a sus hijos.
Fue la misma Wanda Nara quien a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, explicó lo sucedido contando que sus hijos terminaron encerrados en el baño mientras los asaltantes recorrían la propiedad y se llevaban joyas y documentos de la familia.
En la tarde del martes, Wanda Nara llegó a Milán y se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella Icardi. Nora Colosimo subió foto del emocionante momento en el que no pasó desapercibida la presencia de Martín Migueles, quien abrazó a las pequeñas.
Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara
Wanda Nara reveló detalles impactantes confirmando que si bien sus hijos están bien al cuidado de su abuela Nora Colossimo, los tres ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.
Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas, carteras de lujo y joyas de colección privada.
Según trascendió, la policía italiana sospecharía que los ladrones tenían conocimiento del funcionamiento de la casa.
El look de Wanda Nara en la final del Mundial 2026
Wana Nara viajó especialmente para alentar a la selección argentina desde la cancha invitada por una reconocida marca.
Para la gran final, Wanda Nara soprendió a sus seguidores con el look total denim que eligió, combinando sus jeans con chaqueta de denim junto a la infaltable camiseta pesonalizada.
Sin embargo, los presentes en el estadio no dudaron en cuestionar a Wanda por su elección estilística dada las altas temperaturas que hay en New York."'¿Por qué tan abrigada?", escribieron algunos.
En pocas palabras
- Reencuentro emotivo: Wanda Nara se reunió con sus hijas Francesca e Isabella Icardi tras el robo en Milán.
- Robo en la propiedad: Cuatro delincuentes armados asaltaron la casa de Wanda Nara en Milán mientras los niños se ocultaban en un baño.
- Pérdidas materiales: Los ladrones sustrajeron joyas, documentos y objetos de valor de la vivienda.