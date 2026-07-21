Robo a Wanda Nara: el desgarrador reencuentro con sus hijas en Milán

Trasel robo, Wanda Nara se encontró con sus hijas.

En la tarde del martes, Wanda Nara llegó a Milán y se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella Icardi. Nora Colosimo subió foto del emocionante momento en el que no pasó desapercibida la presencia de Martín Migueles, quien abrazó a las pequeñas.

Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara

Wanda Nara reveló detalles impactantes confirmando que si bien sus hijos están bien al cuidado de su abuela Nora Colossimo, los tres ladrones ingresaron armados y los amenazaron.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.

Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas, carteras de lujo y joyas de colección privada.

Según trascendió, la policía italiana sospecharía que los ladrones tenían conocimiento del funcionamiento de la casa.

El look de Wanda Nara en la final del Mundial 2026

Wana Nara viajó especialmente para alentar a la selección argentina desde la cancha invitada por una reconocida marca.

Para la gran final, Wanda Nara soprendió a sus seguidores con el look total denim que eligió, combinando sus jeans con chaqueta de denim junto a la infaltable camiseta pesonalizada.

Wanda Nara en la final del Mundial 2026.

Sin embargo, los presentes en el estadio no dudaron en cuestionar a Wanda por su elección estilística dada las altas temperaturas que hay en New York."'¿Por qué tan abrigada?", escribieron algunos.