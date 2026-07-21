Cómo viven la espera los más de 1.300 camioneros varados por el temporal de nieve

Eso marca una diferencia con otros años, cuando se producían grandes aglomeraciones en espacios sumamente incómodos para los choferes.

Una imagen de otros años, cuando se acumulaban de forma algo caótica los camiones en diferentes localidades de alta montaña. Ahora la lógica parece más afinada.

Dónde están los camioneros afectados por el temporal

El desglose del operativo refleja la magnitud del operativo logístico en la cordillera:

Área de Control Integrado (ACI) Uspallata: 250 camiones .

. Playa de YPF: 200 camiones.

Playa F3 de Carmen: 80 camiones.

Playas de San Martín y La Paz (Eloy Guerrero): entre 700 y 800 camiones.

La espera en alta montaña puede ser incómoda por las bajísimas temperaturas que se registran. Imagen ilustrativa.

En total, son más de 1.300 las unidades distribuidas estratégicamente a lo largo de todo el corredor para evitar el caos.

Cocina en alta montaña

Para amortiguar el impacto del encierro y el frío helado, los efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" de Gendarmería Nacional pusieron a funcionar las cocinas de campaña en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, repartiendo raciones de comida caliente a los choferes estacionados.

"Generalmente, las complicaciones como alimento, descanso, combustible o entrega de mercadería se están atendiendo. Se brinda ayuda a través del Corredor Internacional, cuyo jefe es el comisario Mario Lucero, y por parte de Gendarmería. Además, las empresas les proporcionan los elementos necesarios para que puedan comer y estar en un lugar seguro", aseguró Valle.

Aquí, un video que muestra cómo se come allá arriba:

Inclemencias que se estiran y la incertidumbre del cruce

El último flujo constante de camiones que logró transponer la frontera lo hizo el pasado martes 14 antes de las 18 horas. Desde ese momento, el tiempo se detuvo para los choferes, que son profesionales de la ruta pero deben enfrentar el cansancio y el retraso en la entrega de sus cargas.

El panorama a corto plazo no ofrece alivio rápido. A pesar de que se proyecta alguna breve ventana de estabilidad, la amenaza de un nuevo sistema frontal proveniente del Pacífico mantendrá la inestabilidad y las nevadas en la zona del corredor al menos hasta el 2 de agosto.

Sin alivio en la montaña, estiman que las nevadas en la frontera seguirán hasta el 2 de agosto.

"Hay que esperar. Los choferes de camiones y los transportistas saben que, hasta que no se informe oficialmente que el paso será habilitado, con el protocolo vigente no pueden transitar", remarcó Valle.

Una vez que el clima dé tregua y se habilite el paso, el protocolo contempla que primero crucen las unidades aparcadas en Uspallata. Luego, de manera escalonada y articulando desde la zona de la Destilería y la Ruta 84, comenzarán a subir en tandas los camiones que esperan en la zona este de la provincia.

A la espera de la orden oficial, las máquinas están listas para comenzar los trabajos. Pero la nieve sigue.

Más de 50 evacuados en alta montaña

La espera de los camioneros se encuadra en una emergencia generalizada en el Valle de Uspallata. Según datos aportados por Pablo Tijeras, vocero de la Guardia Urbana Municipal, la acumulación de nieve sobrepasó los tres metros en puntos extremos y obligó a desplegar operativos de evacuación de emergencia para turistas y prestadores de servicios aislados en sectores como Penitentes y Puente del Inca.

Se calcula que los evacuados ya son más de 50.

Aquí, el informe de El Siete:

Equipos integrados por la Guardia Municipal, Gendarmería y Policía debieron intervenir de urgencia en zonas críticas.

"Hay evacuaciones en alta montaña, tanto en Penitentes como en Puente del Inca. Estamos arriba de los tres metros de nieve. En Penitentes hay unas 15 personas a evacuar entre prestadores y turistas", confirmó Tijeras sobre los rescates que se realizan mientras Vialidad Nacional despeja vías estratégicas como la Ruta 149 e intenta restablecer la energía eléctrica en Punta de Vacas.

Evacúan a turistas y pobladores en alta montaña por acumulaciones de tres metros de nieve.

Entre la asistencia de comida caliente de los gendarmes, la paciencia en las cabinas de los camiones y el trabajo continuo de las máquinas sobre el hielo, cientos de trabajadores del volante continúan haciendo frente al temporal, resguardados a la intemperie de la cordillera a la espera de una señal oficial que les permita poner nuevamente los motores en marcha.