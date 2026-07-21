Fracasaron al plantar árboles y soltaron 500 tortugas en el desierto: cinco años después lograron resultados sorprendentes

Este proceso activó bancos de semillas durmientes de los árboles, generando parches verdes visibles satelitalmente y permitiendo el retorno de fauna local que regeneró el ecosistema.

Sobre la tortugas liberadas en el desierto

Es la tortuga terrestre más grande de África y la tercera más grande del mundo, solo por detrás de la tortuga gigante de Galápagos y la de Aldabra. Este animal puede alcanzar 80 centímetros de longitud y pesar entre 40 y 100 kilos, aunque algunos ejemplares superan ese peso. Las madrigueras que excava en el desierto pueden alcanzar entre 3 y 10 metros de longitud y varios metros de profundidad, dependiendo del terreno.

Su esperanza de vida supera con facilidad los 50 años y algunos individuos pueden vivir más de 70 años. Está considerada una de las especies mejor adaptadas a ambientes extremadamente áridos. Puede soportar temperaturas superiores a 45 °C en la superficie gracias a que pasa las horas más calurosas dentro de madrigueras.