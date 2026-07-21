La preocupación por la desertificación del desierto del Sáhara es una crisis ambiental de primer orden impulsada por el cambio climático. La expansión del desierto hacia el sur, especialmente en la región del Sahel, amenaza con convertir tierras fértiles en áridas y podría desplazar a millones de personas.
Fracasaron al plantar árboles y soltaron 500 tortugas en el desierto: cinco años después lograron resultados sorprendentes
La desertificación del desierto del Sáhara, halló una solución insólita en la reserva Koyli Alpha con 500 tortugas actuando como ingenieras del ecosistema.
Durante décadas, los intentos tradicionales de frenar la desertificación plantando millones de árboles habían fracasado, ya que las duras condiciones climáticas y el suelo endurecido mataban los brotes. Las tortugas lograron lo que la maquinaria pesada no pudo gracias a que actúan como "ingenieras del ecosistema".
El inesperado experimento que utilizó 500 tortugas para recuperar una parte del desierto del Sahara
El experimento de reintroducción de tortugas en la Reserva Comunitaria de Koyli Alpha resultó en una tasa de supervivencia superior al 80% tras cinco años, con los animales adaptándose a temperaturas de 60 °C. Las tortugas excavaron madrigueras de 10 a 15 metros, rompiendo la costra del terreno del desierto y facilitando la infiltración de agua de lluvia, lo que recargó la humedad subterránea y bajó la temperatura del suelo.
Este proceso activó bancos de semillas durmientes de los árboles, generando parches verdes visibles satelitalmente y permitiendo el retorno de fauna local que regeneró el ecosistema.
Sobre la tortugas liberadas en el desierto
Es la tortuga terrestre más grande de África y la tercera más grande del mundo, solo por detrás de la tortuga gigante de Galápagos y la de Aldabra. Este animal puede alcanzar 80 centímetros de longitud y pesar entre 40 y 100 kilos, aunque algunos ejemplares superan ese peso. Las madrigueras que excava en el desierto pueden alcanzar entre 3 y 10 metros de longitud y varios metros de profundidad, dependiendo del terreno.
Su esperanza de vida supera con facilidad los 50 años y algunos individuos pueden vivir más de 70 años. Está considerada una de las especies mejor adaptadas a ambientes extremadamente áridos. Puede soportar temperaturas superiores a 45 °C en la superficie gracias a que pasa las horas más calurosas dentro de madrigueras.