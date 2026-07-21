Se le paró el auto, comenzó a empujarlo y murió de un infarto

El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Pellegrini. Según las primeras informaciones, la víctima circulaba en su vehículo cuando, por motivos que aún se desconocen, el auto se detuvo. El conductor descendió, pidió ayuda a transeúntes para moverlo y, al comenzar a empujarlo, se descompensó.

El hombre murió en el lugar. Preventores de Ciudad cortaron el tránsito para permitir el accionar del personal de Científica.

Preventores, policías y personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron rápidamente al lugar. La ambulancia arribó en menos de 10 minutos y los profesionales de la salud intentaron reanimar al hombre, pero las maniobras fueron infructuosas.