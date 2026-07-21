Se le paró el auto, comenzó a empujarlo y murió de un infarto

Una hombre de 69 años murió este martes tras sufrir un infarto mientras empujaba su auto en plena Alameda, en la Ciudad de Mendoza.
El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Pellegrini. Según las primeras informaciones, la víctima circulaba en su vehículo cuando, por motivos que aún se desconocen, el auto se detuvo. El conductor descendió, pidió ayuda a transeúntes para moverlo y, al comenzar a empujarlo, se descompensó.
Preventores, policías y personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron rápidamente al lugar. La ambulancia arribó en menos de 10 minutos y los profesionales de la salud intentaron reanimar al hombre, pero las maniobras fueron infructuosas.
De acuerdo con la información preliminar, el conductor falleció en el lugar tras sufrir un ataque cardíaco. Las primeras actuaciones indican que se trató de una muerte por causas naturales.
El tránsito comenzó a normalizarse en la zona recién pasadas las 13.
Con información de Matías Pascualetti (radio Nihuil).