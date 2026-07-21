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Tragedia en la Alameda

Se le paró el auto, comenzó a empujarlo y murió de un infarto

Una persona de 69 años sufrió un infarto mientras empujaba su auto en la Alameda. Murió en el lugar y hubo cortes de tránsito

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La víctima murió en el acto. Hubo desvíos de tránsito en la Alameda.

La víctima murió en el acto. Hubo desvíos de tránsito en la Alameda.

Foto: Matías Pascualetti

Una hombre de 69 años murió este martes tras sufrir un infarto mientras empujaba su auto en plena Alameda, en la Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Pellegrini. Según las primeras informaciones, la víctima circulaba en su vehículo cuando, por motivos que aún se desconocen, el auto se detuvo. El conductor descendió, pidió ayuda a transeúntes para moverlo y, al comenzar a empujarlo, se descompensó.

El hombre muri&oacute; en el lugar. Preventores de Ciudad cortaron el tr&aacute;nsito para permitir el accionar del personal de Cient&iacute;fica.

El hombre murió en el lugar. Preventores de Ciudad cortaron el tránsito para permitir el accionar del personal de Científica.

Preventores, policías y personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron rápidamente al lugar. La ambulancia arribó en menos de 10 minutos y los profesionales de la salud intentaron reanimar al hombre, pero las maniobras fueron infructuosas.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor falleció en el lugar tras sufrir un ataque cardíaco. Las primeras actuaciones indican que se trató de una muerte por causas naturales.

El tránsito comenzó a normalizarse en la zona recién pasadas las 13.

Con información de Matías Pascualetti (radio Nihuil).

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