La Municipalidad de San Carlos continúa ejecutando un importante plan de obras que busca mejorar la infraestructura urbana, la seguridad vial y los espacios públicos del departamento.
San Carlos avanza con un importante plan de obras para transformar Eugenio Bustos y la Villa Cabecera
La Municipalidad de San Carlos busca mejorar la infraestructura urbana, la seguridad vial y los espacios públicos del departamento
Obras en Eugenio Bustos y la Villa cabecera
Actualmente, se encuentran en marcha dos intervenciones de gran impacto: la puesta en valor del boulevard de Eugenio Bustos y un conjunto de obras en la Villa Cabecera que incluyen nuevas veredas y la construcción de un moderno ordenador vial.
En el distrito de Eugenio Bustos ya comenzó la primera etapa de la remodelación integral del boulevard, que abarca aproximadamente 750 metros lineales, desde la Terminal de Ómnibus hasta el puente Cruzado. La obra contempla la ejecución de nuevas veredas, remodelación de la ciclovía, la renovación total de las islas centrales con un diseño moderno y funcional, trabajos de paisajismo, nueva demarcación vial, sendas peatonales e iluminación.
Como parte del proyecto, las islas serán completamente renovadas y algunos sectores contarán con espacios verdes que contarán con mantenimiento permanente. Además, se instalará un tótem identificatorio con el nombre de Bernardo Quiroga, reforzando la identidad del distrito y poniendo en valor uno de sus principales accesos.
En la Villa Cabecera avanzan las obras
Paralelamente, en la Villa Cabecera avanzan las obras de construcción de veredas sobre calle Lencinas, en una extensión cercana a los 700 metros, desde las inmediaciones del Anfiteatro Neyu Mapu. Una vez concluida esta etapa, los trabajos continuarán sobre el lateral sur de la misma arteria, mejorando la accesibilidad y la circulación peatonal.
La intervención más importante de este sector será la construcción de un ordenador vial en la intersección de calles Lencinas y Carril Nacional. La obra consistirá en una rotonda, la cual contará con una torre de iluminación, cartelería, demarcación, sendas peatonales y distintos elementos destinados a reforzar la seguridad vial.
Además, el proyecto prevé la instalación de reductores de velocidad sobre calle Lencinas y sobre Carril Nacional, con el objetivo de ordenar el tránsito y brindar mayor protección a peatones y conductores.
Con estas intervenciones, la Municipalidad de San Carlos reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura que mejore la calidad de vida de los vecinos, promueva una circulación más segura y contribuya al crecimiento ordenado de cada distrito del departamento.
En pocas palabras
- San Carlos: Avanza con un plan de obras para transformar Eugenio Bustos y la Villa Cabecera.
- Eugenio Bustos: Puesta en valor del boulevard e intervención integral en sus 750 metros.
- Villa Cabecera: Construcción de veredas y un ordenador vial para reforzar la seguridad.