"Más tecnología para la seguridad de San Carlos". Con esa frase, el intendente Alejandro Morillas resumió lo que significó la inauguración de la nueva base operativo de drones -Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT)- en La Consulta. El jefe comunal fue acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
En San Carlos inauguraron una base de drones para combatir el delito en el Valle de Uco
El intendente Alejandro Morillas, Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, encabezaron la puesta en marcha del centro operativo en La Consulta
"El espacio permitirá fortalecer las tareas de prevención y respuesta ante emergencias en todo el Valle de Uco, gracias a la incorporación de tecnología de última generación", explicó Morillas.
La base en San Carlos
El intendente indicó que "la elección de San Carlos como punto estratégico facilitará una rápida cobertura en zonas como Tunuyán y Tupungato, optimizando el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad".
La sede funciona en el Polideportivo Angélica Civit de Suárez, gracias a un convenio por el que el municipio de San Carlos, liderado por Alejandro Morillas, cedió el espacio para garantizar presencia policial tecnológica las 24 horas.
Los puntos clave del nuevo sistema:
- Rapidez: al estar basados en San Carlos, los drones ya no deben viajar desde el Gran Mendoza. Esto reduce drásticamente el tiempo de respuesta en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- Recursos: la base cuenta con cuatro pilotos fijos y drones DJI Matrice 30T de última generación.
- Tecnología: los equipos tienen cámaras térmicas (para visión nocturna), zoom de largo alcance y parlantes integrados para dar órdenes desde el aire.
El foco: zonas rurales y robos de ganado
La ministra Rus destacó que esta tecnología será fundamental para combatir la faena clandestina y el abigeato en zonas de campo. Además, los drones permiten "trackear" (perseguir) vehículos y personas en fuga, aportando coordenadas exactas a las patrullas en tierra.
"Es patrullaje tecnológico para que los abordajes sean más rápidos", afirmó la funcionaria, quien también confirmó que el sistema se ampliará próximamente al Sur provincial.
Más allá del delito, la unidad VANT es clave para la búsqueda de personas extraviadas en zonas turísticas y de montaña, permitiendo rastrear grandes áreas en pocos minutos, algo que a pie demandaría horas de riesgo para el personal.
La Policía de Mendoza ya cuenta con 29 pilotos certificados y durante el último año los drones acumularon más de 725 horas de vuelo en operativos de prevención y rescate.