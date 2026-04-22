En San Carlos inauguraron una base de drones para combatir el delito en el Valle de Uco

La base en San Carlos

El intendente indicó que "la elección de San Carlos como punto estratégico facilitará una rápida cobertura en zonas como Tunuyán y Tupungato, optimizando el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad".

Con esta iniciativa, se amplía la capacidad operativa de la Policía de Mendoza, con personal capacitado que operará los drones durante las 24 horas.Una herramienta concreta que refuerza el compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad Con esta iniciativa, se amplía la capacidad operativa de la Policía de Mendoza, con personal capacitado que operará los drones durante las 24 horas.Una herramienta concreta que refuerza el compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad

La sede funciona en el Polideportivo Angélica Civit de Suárez, gracias a un convenio por el que el municipio de San Carlos, liderado por Alejandro Morillas, cedió el espacio para garantizar presencia policial tecnológica las 24 horas.

Los puntos clave del nuevo sistema:

Rapidez: al estar basados en San Carlos, los drones ya no deben viajar desde el Gran Mendoza. Esto reduce drásticamente el tiempo de respuesta en Tunuyán, Tupungato y San Carlos .

al estar basados en San Carlos, los drones ya no deben viajar desde el Gran Mendoza. Esto reduce drásticamente el tiempo de respuesta en . Recursos: la base cuenta con cuatro pilotos fijos y drones DJI Matrice 30T de última generación.

la base cuenta con y drones de última generación. Tecnología: los equipos tienen cámaras térmicas (para visión nocturna), zoom de largo alcance y parlantes integrados para dar órdenes desde el aire.

alejjandro morillas, alfredo cornejo y mercedes rus El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas; el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Foto: Municipalidad de San Carlos

El foco: zonas rurales y robos de ganado

La ministra Rus destacó que esta tecnología será fundamental para combatir la faena clandestina y el abigeato en zonas de campo. Además, los drones permiten "trackear" (perseguir) vehículos y personas en fuga, aportando coordenadas exactas a las patrullas en tierra.

"Es patrullaje tecnológico para que los abordajes sean más rápidos", afirmó la funcionaria, quien también confirmó que el sistema se ampliará próximamente al Sur provincial.

Más allá del delito, la unidad VANT es clave para la búsqueda de personas extraviadas en zonas turísticas y de montaña, permitiendo rastrear grandes áreas en pocos minutos, algo que a pie demandaría horas de riesgo para el personal.

La Policía de Mendoza ya cuenta con 29 pilotos certificados y durante el último año los drones acumularon más de 725 horas de vuelo en operativos de prevención y rescate.