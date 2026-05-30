San Carlos distinguió a Fundación Grupo América por su compromiso con las personas adultas mayores

Distinción de San Carlos a Grupo América 2 Yamila Hacha, directora de Adultos Mayores de San Carlos; Erica Gómez parte del equipo de Fundación Grupo América; Elizabeth "Cuqui" Martinez, Margarita Viel, apoderada de Fundación Grupo América, Daniel Rizzanti, coordinador del centro recreativo Maria Luisa Idelfonsi de Vila; Mariano Ottaviani, secretario de gobierno de San Carlos y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

La tarea social de Fundación Grupo América

“Cuando me enteré de que la casa era apenas un depósito, nos pusimos en marcha para que el sueño de Alfredo Vila pudiera hacerse realidad. Empezamos con toda la logística y allí apareció Fundación Grupo América. A través de Érica Gómez, que articuló y acompañó las mejoras que fuimos realizando, recibimos una ayuda increíble. Gracias a ese trabajo conjunto pudimos transformar este lugar en lo que es hoy”, recordó Elizabeth “Cuqui” Martínez durante el encuentro.

El testimonio permitió reconstruir los inicios del espacio y destacar el trabajo conjunto que, con el paso del tiempo, permitió transformar el lugar en un punto de referencia para el encuentro, la recreación y el acompañamiento de las personas que ya transitan su vejez en San Carlos.

Distincion de San Carlos a Grupo América 4 Placa de distinción del municipio de San Carlos a Fundación Grupo América por su compromiso con el Centro Recreativo “María Luisa Ildefonsi de Vila”. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

“Cuando la familia Vila donó la casa, allá por 2004, tenía un objetivo muy concreto: estar destinada a las personas mayores. Por eso, apenas asumimos, comenzamos a trabajar para darle forma a ese sueño. Estamos muy agradecidos con Fundación Grupo América, que siempre estuvo atenta a las necesidades del lugar. Con los años, la casa tomó otro matiz: hoy es un espacio con vida, con color y con muchas personas mayores que, después de toda una vida de trabajo, encuentran allí contención y acompañamiento”, expresó el intendente Alejandro Morillas.

Durante el encuentro también se compartió uno de los proyectos más ambiciosos pensados para el futuro del espacio: la creación de un centro de rehabilitación para personas mayores que incluirá una pileta terapéutica y dos salas especialmente equipadas para tratamientos y actividades de recuperación física.

La iniciativa busca ampliar el alcance social y sanitario del lugar, consolidándolo como un espacio integral destinado al bienestar, la recreación y el acompañamiento de adultos mayores de todo el departamento.

“Para nosotros, acompañar este espacio también es una forma de homenajear todo lo que representa este lugar, porque tiene mucho sentimiento. Actualmente estamos trabajando en el equipamiento y acompañando a las personas mayores que diariamente participan de las actividades que se realizan en el centro recreativo”, expresó Érica Gómez, integrante del equipo de Fundación Grupo América y coordinadora de las tareas que se desarrollan en el lugar.

“La articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y el sector privado permite generar transformaciones reales en la vida de las personas”, destacaron durante la jornada.

El reconocimiento reafirma el valor del trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar proyectos con impacto social, promoviendo espacios de inclusión, contención y acompañamiento para las personas mayores de San Carlos.