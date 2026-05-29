Un abuso sexual en un hotel de Tucumán, una niña de 11 años embarazada y una causa que se investiga en Mendoza

abuso sexual hotel tucuman 2 La investigación por abuso sexual ocurrido en Tucumán se lleva adelante en Mendoza.

La investigación por abuso sexual

Se realizaron abordajes tanto en la causa penal como medidas tutelares por parte del Estado. La niña de ahora 13 años se encuentra con su bebé de 1 año recién cumplidos alojadas en un hogar estatal ubicado en Guaymallén.

En su primer relato a su madre, la niña le explicó que el embarazo fue producto de una relación sexual que mantuvo con un menor de edad llamado Brian durante la estadía temporal en Tucumán. Sin embargo, luego cambió su relato y apuntó contra un hombre de 39 años, nacido en Salta pero domiciliado en Eugenio Bustos, quien también se alojó en el mismo hotel durante ese mes de agosto de 2024.

En la versión que aportó ante una psicóloga de las escuela y otros funcionarios estatales, la niña detalló que una noche estaba durmiendo junto a sus hermanos en el hotel Risoh cuando el sospechoso -se reserva su identidad- ingresó y se la llevó hasta otro cuarto donde la abusó sexualmente.

carcel penal boulogne sur mer.jpg El sospechoso del abuso sexual continuará alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

El hombre fue detenido el 15 de mayo pasado y la fiscal Eugenia Gómez lo imputó por abuso sexual con acceso carnal -de 6 a 15 años de cárcel-. En los últimos días, logró que el juez Fernando Ugarte dicte la prisión preventiva en su contra, por lo que continuará alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer mientras avanza la investigación. La defensora oficial Griselda Saa Zarandón no se opuso a la medida.

Una de las pruebas claves en el expediente fue un cotejo de ADN que realizó la familia de la niña en forma privada y que dio resultado positivo respecto a la paternidad del sospechoso. De todas formas, la Fiscalía ordenó un análisis similar oficial por parte del Laboratorio de Huellas Genéticas Forense.

En el expediente de abuso sexual también restan otras medidas importantes como la declaración de la niña en cámara Gesell, que se realizará a mediados de junio, y la pericia posterior que realizan los profesionales.