La historia de los niños abandonados por su madre y su pareja: los engañaron y dejaron solos en el bosque

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Niños abandonados: el macabro “juego” en el bosque

La travesía de la pareja comenzó en la pintoresca localidad de Colmar, en la región de Alsacia, Francia. Desde allí, Rousseau y Ballabriga emprendieron un largo viaje por carretera hacia el sur de Europa, llevando consigo a los dos menores. Sin embargo, el destino final no era unas vacaciones familiares, sino un oscuro plan de los niños abandonados.

Al llegar a las inmediaciones de Alcácer do Sal, un municipio ubicado en el distrito de Setúbal, Portugal, los adultos internaron a los niños en un bosque espeso y desolado. Aprovechándose de la inocencia extrema y la vulnerabilidad de sus edades, implementaron una táctica cruel: les vendaron los ojos a los hermanitos diciéndoles que iban a jugar a las escondidas o a la gallinita ciega. Mientras los pequeños esperaban con los ojos tapados a que el "juego" continuara, la madre y su pareja se subieron a su vehículo y huyeron del lugar, dejándolos a su absoluta suerte.

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Captura en Fátima y prisión preventiva por los niños abandonados

El calvario de los niños en la soledad del bosque terminó cuando fueron hallados y auxiliados, lo que de inmediato disparó una alerta internacional y una cacería policial para dar con los responsables. Las fuerzas de seguridad portuguesas desplegaron un rápido operativo de rastreo que culminó a cientos de kilómetros del lugar del abandono.

Rousseau y Ballabriga fueron finalmente localizados y detenidos en la localidad de Fátima. Tras comparecer ante las autoridades judiciales portuguesas, se determinó que ambos representan un peligro de fuga y un riesgo para la investigación, por lo que fueron puestos de manera inmediata bajo prisión preventiva, a la espera de un proceso judicial que podría derivar en severas penas por abandono de persona agravado por el vínculo.

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El rescate de los niños abandonados y el regreso a Francia

Mientras la Justicia de Portugal avanza con el caso de los niños abandonados contra la madre y el padrastro, la prioridad de las autoridades internacionales fue resguardar la integridad física y psicológica de las víctimas.

Los hermanitos de 3 y 5 años, que afortunadamente se encuentran en buen estado de salud físico pese al trauma vivido, fueron puestos al resguardo de las autoridades de menores locales.

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En las últimas horas, y en un trabajo coordinado entre ambos países, los niños regresaron a su Francia natal, donde ya quedaron bajo el cuidado y la tutela estricta de los servicios sociales galos.

Paralelamente, el caso ha cobrado una fuerte repercusión en la prensa europea luego de que el padre biológico de los menores rompiera el silencio, exigiendo respuestas y justicia ante el brutal abandono que sufrieron sus hijos.