Rodolfo Montero confirmó que la "súper gripe" saturó guardias y puso bajo estrés al sistema en Mendoza

Atestada. Así suele encontrarse casi a diario la guardia del hospital de niños Humberto Notti. Foto: Maxi Ríos / Diario UNO. El hospital Notti fue uno de los centros asistenciales de mayor demanda. Imagen de archivo.

El diagnóstico de la realidad epidemiológica de Mendoza se corresponde con el último Boletín Epidemiológico Nacional, el que arrojó que entre las semanas 1 y 18 de 2026 se estudiaron 90 casos de gripe en Cuyo.

El ministro aclaró que se trata del mismo virus de influenza que circulaba anteriormente y descartó una mayor gravedad clínica, aunque advirtió que presenta una capacidad de contagio superior a la habitual.

“Es una gripe que tiene mucho más nivel de contagio que las que veníamos acostumbrados. Es el mismo virus, no es que sea más virulento ni más complejo ni que genere más complejidad en las internaciones, pero sí es cierto que tiene más nivel de contagio”, sostuvo.

Según detalló, el principal impacto se observa en la atención primaria y en las guardias hospitalarias, sectores donde se concentró la mayor demanda durante las últimas semanas.

rodolfo montero en el hospital de lujan Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza. Imagen de archivo.

“Se presiona un poco más, sobre todo el consultorio externo y la guardia del hospital, probablemente sea lo que pase en las próximas semanas”, indicó.

Montero explicó que el Ministerio de Salud se encuentra revisando y reforzando el funcionamiento de los servicios sanitarios en distintos puntos de la provincia para afrontar el incremento de consultas respiratorias.

“Queremos revisar un poco todas las modalidades de la guardia y cómo venimos reforzando”, afirmó.

Durante la actividad, además, el funcionario confirmó el regreso del doctor Abel Freidemberg, exlegislador, a la dirección regional del sur provincial.

Por último, el ministro también hizo referencia al proyecto de reforma y construcción del nuevo centro oncológico anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo, a través de sus redes sociales.

Alta circulación de gripe y presión sanitaria en Cuyo

El último Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana 19 confirmó un fuerte aumento de enfermedades respiratorias en Argentina y advirtió que la región de Cuyo, especialmente Mendoza, estuvo entre las zonas con mayor circulación de la "súper gripe" en medio de una temporada marcada por el adelantamiento de los contagios y la presión sobre el sistema sanitario.

El informe oficial, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y la ANLIS-Malbrán, analizó el período comprendido entre el 9 y el 16 de mayo y mostró que las enfermedades tipo influenza (ETI) alcanzaron niveles de brote desde la semana epidemiológica 11, aunque en las últimas semanas comenzaron a descender.

campaña de vacunacion contra la gripe hospital gailhac La vacunación contra la gripe es una estrategia para atenuar los síntomas de la enfermedad.

A nivel nacional, se notificaron 281.235 casos de ETI en las primeras 18 semanas del año, con una incidencia acumulada de 605,2 casos cada 100 mil habitantes. Aunque el número total es inferior al pico registrado en 2022, el comportamiento epidemiológico encendió las alertas por la velocidad de transmisión de la "súper gripe".

Nación reportó 37.815 casos de neumonía y 24.421 casos de bronquiolitis, mientras que la influenza se consolidó como el virus respiratorio predominante en el país, por encima del SARS-CoV-2 y del Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Mendoza lideró los casos de gripe H3N2

El capítulo más relevante para Mendoza y la región de Cuyo es el referido a la secuenciación genómica de influenza realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia.

Según el informe, entre las semanas 1 y 18 de 2026 se estudiaron 90 casos de influenza en Cuyo, de los cuales 82 correspondieron a Mendoza. La enorme mayoría fueron identificados como influenza A (H3N2).

El boletín detalló que Mendoza concentró 56 casos confirmados del subclado J.2.4.1/(K), convirtiéndose en una de las jurisdicciones con mayor circulación de esta variante dentro de la región cuyana.

Además, el informe indicó que el 91% de las muestras positivas analizadas en el país correspondieron a influenza A y que el 98% de ellas fueron de H3N2.

Hospital Central (15).jpeg Los hospitales reportaron mayor demanda en la atención por guardia por cuadros respitarios. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Los especialistas remarcaron que este comportamiento epidemiológico muestra una circulación sostenida y temprana del virus gripal, con un aumento marcado desde la semana epidemiológica 10 y una aceleración fuerte entre las semanas 16 y 18.

Gripe más contagiosa, pero no más grave

El boletín de Nación coincide con las advertencias realizadas en Mendoza por el ministro Montero, quien aseguró que la provincia atravesó semanas de fuerte presión sanitaria debido al aumento de consultas por gripe.

De acuerdo con el reporte nacional, el crecimiento de casos no está asociado a una mayor gravedad clínica, sino a una capacidad de contagio mucho más elevada que en temporadas anteriores.

En cuanto a internaciones, el informe registró 1.144 casos hospitalizados por influenza en lo que va de 2026, con predominio absoluto de influenza A(H3N2). También se notificaron 5 fallecimientos asociados a influenza en el país.

Los grupos más afectados fueron los menores de 10 años (que concentraron el 45% de los casos estudiados) y los mayores de 65 años.

Baja circulación de Covid-19 y VSR

Otro de los puntos destacados del informe es la baja circulación actual de SARS-CoV-2 y del Virus Sincicial Respiratorio.

Durante las primeras 16 semanas de 2026, Nación informó niveles bajos de Covid-19, con 446 internados acumulados, una cifra 32,5% menor que en el mismo período de 2025.

En cuanto al VSR, el estudio señaló que todavía se mantiene en niveles bajos y la explicación reside en un alto nivel de inmunización en embarazadas y que hace menos severa la enfermedad a los niños menores de 6 meses.