El gobernador Alfredo Cornejo anunció que en los próximos días el Gobierno de Mendoza llamará a licitación para construir el nuevo Centro Oncológico del sur provincial y el Área Departamental de Salud en San Rafael.
Alfredo Cornejo anunció una obra de $8.000 millones para construir un centro oncológico en San Rafael
El nuevo centro oncológico estará conectado al hospital Schestakow y apunta a mejorar la atención sanitaria del sur provincial
Según informó el mandatario, la obra demandará una inversión superior a los $8.000 millones y tendrá como objetivo fortalecer la atención sanitaria de alta complejidad para los departamentos del sur mendocino.
El proyecto contempla la incorporación de tecnología de última generación para diagnóstico y tratamientos contra el cáncer, además de una nueva base del Servicio de Emergencias Coordinado -el SEC- y áreas operativas vinculadas al sistema de salud.
Cornejo destacó que el centro oncológico beneficiará al sur provincial
De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la obra beneficiará a más de 300.000 mendocinos y forma parte de una política orientada a “federalizar la salud pública”.
El nuevo espacio estará ubicado en San Rafael y tendrá una conexión directa con el Hospital Schestakow, uno de los principales centros asistenciales del sur provincial. La intención oficial es optimizar tanto la atención como el traslado de pacientes.
El centro oncológico tendrá conexión con el hospital Schestakow
El futuro centro oncológico apunta a acercar servicios especializados a pacientes que actualmente deben trasladarse para acceder a ciertos tratamientos o estudios de mayor complejidad.
El anuncio representa un avance importante para la infraestructura sanitaria del sur mendocino, aunque el paso inmediato será el llamado a licitación. A partir de allí quedarán por conocerse los plazos de adjudicación, construcción y puesta en funcionamiento efectiva del nuevo edificio.