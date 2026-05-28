Alfredo Cornejo anunció una obra de $8.000 millones para construir un centro oncológico en San Rafael

centro oncológico san rafael anuncio alfredo cornejo Algunos de los datos sobre el nuevo centro oncológico que compartió el gobernador Alfredo Cornejo en las redes durante la mañana de este jueves. Imagen: red social X.

Cornejo destacó que el centro oncológico beneficiará al sur provincial

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la obra beneficiará a más de 300.000 mendocinos y forma parte de una política orientada a “federalizar la salud pública”.

El nuevo espacio estará ubicado en San Rafael y tendrá una conexión directa con el Hospital Schestakow, uno de los principales centros asistenciales del sur provincial. La intención oficial es optimizar tanto la atención como el traslado de pacientes.

San Rafael Hospital Schestakow.jpg El hospital Schestakow, en San Rafael.

El centro oncológico tendrá conexión con el hospital Schestakow

El futuro centro oncológico apunta a acercar servicios especializados a pacientes que actualmente deben trasladarse para acceder a ciertos tratamientos o estudios de mayor complejidad.

El anuncio representa un avance importante para la infraestructura sanitaria del sur mendocino, aunque el paso inmediato será el llamado a licitación. A partir de allí quedarán por conocerse los plazos de adjudicación, construcción y puesta en funcionamiento efectiva del nuevo edificio.