El gobernador de Alfredo Cornejo encabezó este domingo el acto por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que se realizó en la Residencia Oficial de La Puntilla, en Luján de Cuyo.
Alfredo Cornejo encabezó la celebración por el Día de la Patria en la Residencia Oficial
El gobernador Alfredo Cornejo participó del tradicional toque de Diana de Gloria junto a funcionarios, intendentes y vecinos en Luján de Cuyo
En el marco de la ceremonia, el mandatario provincial saludó a los mendocinos por el Día de la Patria y expresó sus mejores deseos para el futuro inmediato de la provincia.
La tradicional Diana de Gloria comenzó cerca de las 10 de este lunes en la residencia ubicada sobre calle Francia, de Luján, donde se reunieron funcionarios, legisladores, intendentes y vecinos que se acercaron para participar de las actividades conmemorativas por el 25 de Mayo.
Las visitas a la residencia oficial de Alfredo Cornejo
Entre las autoridades presentes estuvieron el diputado nacional Lisandro Nieri; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la titular de ProMendoza, Patricia Giménez; y los intendentes Diego Costarelli, Esteban Allasino y Marcos Calvente.
La agenda comenzó con la llegada del gobernador y continuó con la interpretación de la Diana de Gloria. Luego se entonó el Himno Nacional Argentino y se presentó un repertorio musical con la banda de la Policía de Mendoza alusivo a la fecha patria que incluyó las piezas San Lorenzo, Cochero ’e Plaza, El sol del 25 y Chacarera del violín.
También participó el ballet Luna Endiablada, que aportó danzas tradicionales al acto. Además, la banda realizó un homenaje a Enanitos Verdes, el histórico grupo mendocino, como parte de una celebración atravesada por la música y la identidad cultural local.
La Diana de Gloria es una melodía marcial interpretada tradicionalmente por bandas militares en fechas patrias y actos oficiales. Originalmente, el toque de diana tenía la función de despertar a la tropa, aunque con el tiempo su versión “de Gloria” quedó vinculada a celebraciones y evocaciones patrióticas.
Con este acto, Mendoza se sumó a las celebraciones nacionales por el 25 de Mayo, fecha que recuerda el proceso iniciado en 1810 y que marcó el camino hacia la independencia argentina.