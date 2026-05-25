Invasión de autos chinos: los precios más bajos y la tecnología dispararon las ventas

autos chinos híbridos eléctricos (30) Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Concesionarios mendocinos ya venden hasta 160 unidades mensuales y hay modelos económicos desde 19.000 dólares.

La revolución de los autos chinos llegó por el precio

Si hay un factor que explica el boom de los autos chinos en Mendoza, es el valor de venta. Lo que hasta hace pocos años parecía reservado para segmentos premium -como los eléctricos- hoy empezó a competir de igual a igual con modelos tradicionales a combustión.

“Había autos eléctricos, pero eran muy caros. Hoy tenés el Dolphin Mini desde 23.000 dólares”, resumió Sergio Montanaro, gerente de Territorio Yacopini, concesionaria que comercializa BYD desde octubre de 2025.

autos chinos híbridos eléctricos (22) BYD es la marca china que vende Territorio Yacopini. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

En Grupo Lorenzo, representantes de JAC, BAIC y JMC, coinciden con el diagnóstico. “La sorpresa para el cliente es la relación precio-calidad. Tienen muchísima tecnología, tapizado de cuero, equipamiento, garantía y valores muy competitivos”, explicó Juan Manuel Sales.

Actualmente, entre los modelos más económicos aparecen sedanes de BAIC desde los 23.900 dólares -unos $33 millones-, mientras que algunas SUV híbridas enchufables rondan los $27 millones. Incluso modelos premium eléctricos -como el Arcfox de BAIC-, con autonomías cercanas a los 700 kilómetros, arrancan en torno a los 29.000 dólares.

Según explican desde las concesionarias, el consumidor empezó a perderle el miedo a las marcas chinas cuando comprobó que no solo ofrecen precios bajos, sino también un nivel de confort y equipamiento que antes solo aparecía en vehículos de alta gama.

autos chinos híbridos eléctricos (13) JAC, una de las marcas chinas que más se ve por Mendoza. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

A eso se sumaron la apertura de importaciones y los beneficios arancelarios, que facilitaron el ingreso de miles de unidades al país y aceleraron la expansión de estas marcas -junto con la llegada de repuestos y servicios técnicos- en provincias como Mendoza.

El híbrido enchufable, el concepto que más interesa entre los autos chinos

Si hay una tecnología que despertó curiosidad entre los mendocinos, es la del híbrido enchufable. A diferencia de los modelos tradicionales, estos vehículos permiten circular en modo 100% eléctrico en la ciudad y pasar automáticamente al motor a combustión cuando se realizan trayectos largos, a mayor velocidad o por ruta.

“El boom de los autos chinos se dio porque llegó variedad, con tecnología que prácticamente no existía”, anticipó Montanaro. “La revolución, luego, se dio por el precio”, completó.

autos chinos híbridos eléctricos (27) La falta de una red masiva de cargadores para autos eléctricos, convierten al híbrido enchufable en la opción más elegida entre los autos chinos. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Según detalló, algunos modelos pueden recorrer hasta 100 kilómetros solo con batería y alcanzar autonomías combinadas cercanas a los 1.000 kilómetros. “Lo podés configurar para que ande en eléctrico dentro de la ciudad y cuando salís a la ruta funciona como uno a combustión”, señaló.

Sales, de Grupo Lorenzo, coincide en que el híbrido enchufable se convirtió en una de las consultas más frecuentes dentro de los salones de venta. Allí comercializan modelos con consumos cercanos a los 5 litros cada 100 kilómetros y autonomías de hasta 900 kilómetros combinando batería y combustible.

La posibilidad de reducir el gasto diario, evitar la ansiedad de quedarse sin carga y mantener prestaciones similares a las de un vehículo convencional terminó convirtiendo al híbrido enchufable en una especie de “puente” ideal para quienes todavía no se animan al eléctrico puro, sobre todo porque las rutas argentinas aún están lejos de contar con una red masiva de cargadores.

Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en Mendoza

En medio de los aumentos constantes de combustibles, el ahorro aparece como otro de los factores que pueden impulsar el crecimiento de los autos eléctricos e híbridos enchufables.

autos chinos híbridos eléctricos (4) Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Según detalló Montanaro, de Territorio Yacopini, un BYD chico necesita unos 38 kWh para recorrer cerca de 380 kilómetros –en condiciones óptimas de manejo-. Con la tarifa de energía residencial más alta de Mendoza, eso representa alrededor de $11.400 por carga completa.

En el caso de los híbridos enchufables, “por unos $15.000 podés hacer aproximadamente 380 kilómetros”, explicó.

A eso se suma un costo de mantenimiento más bajo. Los modelos 100% eléctricos no requieren cambios de aceite, filtros ni varios de los servicios habituales de los motores a combustión. Además, las baterías cuentan con garantías de las concesionarias de hasta ocho años.

autos chinos híbridos eléctricos (8) Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El miedo a los repuestos, la gran duda que combaten las concesionarias

Aunque los prejuicios sobre la calidad empezaron a quedar atrás, hay una pregunta que todavía aparece en casi todas las concesionarias: qué pasa con los repuestos y el servicio técnico de los autos chinos.

No todas las marcas son iguales y hay que asesorarse bien. Pero la mayoría de las concesionarias cuentan con stock permanente de piezas de choque, frenos y repuestos habituales, mientras que otros componentes pueden demorar unas tres semanas en llegar.

autos chinos híbridos eléctricos (7) Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Las marcas chinas con mayor presencia en el país ya desarrollaron estructuras de postventa similares a las tradicionales, con service, talleres, scanners y servicios técnicos especializados.

La garantía también se convirtió en un argumento clave para derribar desconfianzas.

El fenómeno ya se refleja en las ventas, especialmente desde enero. Solo como ejemplo, Territorio Yacopini pasó a comercializar 100 unidades mensuales a comienzos de año y ya está en 160, mientras que Grupo Lorenzo asegura vender actualmente unos 60 vehículos chinos por mes.

Para las concesionarias, el desembarco recién empieza y nuevos autos chinos seguirán llegando al mercado mendocino.