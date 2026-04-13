Un auto chino y 100% eléctrico lidera el ránking de los 0 km más baratos del país: el top 5

auto chino electrico jmev easy 3 El JMEV Easy 3, un auto chino eléctrico que se posicionó como el 0 km. más barato del país. Foto: AutoMotor

En ese sentido, hay que destacar que el JMEV Easy 3 está diseñado para uso urbano, con una autonomía declarada de 330 kilómetros y una potencia de 68 caballos de fuerza.

Ranking de los autos más baratos en abril 2026 en Argentina

Según publica AutoMotor, el listado de los autos más accesibles del país quedó conformado de la siguiente manera:

JMEV Easy 3 – $26.271.000

Renault Kwid – $26.360.000

Fiat Mobi – $27.350.000

Hyundai HB20 – $27.600.000

JAC S2 – $27.860.000

Además, completan el top 10:

Fiat Argo – $29.930.000

Fiat Cronos – $31.120.000

Citroën C3 – $31.360.000

Peugeot 208 – $31.460.000

Chevrolet Onix – $31.505.900

Renault Kwid

El ingreso de un modelo eléctrico en lo más alto del ranking refleja un cambio en la dinámica del sector, donde la evolución de precios no es uniforme y depende de factores como el tipo de cambio y la estructura de costos, sujeto a las preferencias de los clientes (que son quienes mueven la aguja y tienen la última palabra).

Este liderazgo no solo implica un cambio en el ranking de autos más accesibles, sino que también marca una tendencia incipiente: la electrificación comienza a abrirse paso incluso en los segmentos más económicos. En un mercado históricamente dominado por vehículos a combustión, el escenario abre la puerta a una mayor competencia entre tecnologías.