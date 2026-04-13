Un auto chino y 100% eléctrico lidera el ránking de los 0 km más baratos del país: el top 5

El mercado automotor argentino registró un cambio inédito en abril de 2026 ya que un auto chino eléctrico encabeza la lista de los modelos más baratos disponibles en abril. Se trata del JMEV Easy 3, un citycar de origen asiático que logró posicionarse en el primer lugar del ranking.
Con un precio de lista de $26.271.000, el modelo chino superó por un margen mínimo al Renault Kwid, que lideraba el segmento y que en el mismo período se ubica en $26.360.000.
El liderazgo del vehículo eléctrico se explica, en parte, por la evolución del tipo de cambio. Al tratarse de un modelo con precio dolarizado, la estabilidad del dólar y la apreciación del peso mejoraron su competitividad frente a otros autos, remarcando que en una economía como la Argentina todo puede variar rápidamente, claro.
En ese sentido, hay que destacar que el JMEV Easy 3 está diseñado para uso urbano, con una autonomía declarada de 330 kilómetros y una potencia de 68 caballos de fuerza.
Ranking de los autos más baratos en abril 2026 en Argentina
Según publica AutoMotor, el listado de los autos más accesibles del país quedó conformado de la siguiente manera:
- JMEV Easy 3 – $26.271.000
- Renault Kwid – $26.360.000
- Fiat Mobi – $27.350.000
- Hyundai HB20 – $27.600.000
- JAC S2 – $27.860.000
Además, completan el top 10:
- Fiat Argo – $29.930.000
- Fiat Cronos – $31.120.000
- Citroën C3 – $31.360.000
- Peugeot 208 – $31.460.000
- Chevrolet Onix – $31.505.900
El ingreso de un modelo eléctrico en lo más alto del ranking refleja un cambio en la dinámica del sector, donde la evolución de precios no es uniforme y depende de factores como el tipo de cambio y la estructura de costos, sujeto a las preferencias de los clientes (que son quienes mueven la aguja y tienen la última palabra).
Este liderazgo no solo implica un cambio en el ranking de autos más accesibles, sino que también marca una tendencia incipiente: la electrificación comienza a abrirse paso incluso en los segmentos más económicos. En un mercado históricamente dominado por vehículos a combustión, el escenario abre la puerta a una mayor competencia entre tecnologías.