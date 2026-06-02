Precios: estos son los 0 KM más baratos de Argentina en junio, con un chino a la cabeza

auto barato Este es el auto más barato de la Argentina: el JMEV Easy.

El índice tradicional que mide el sector registra actualmente cuatro opciones de origen asiático entre las diez principales alternativas. La nómina de los coches 0 KM con valores iniciales de referencia más bajos muestra al JMEV Easy como la opción más accesible del mercado en la actualidad.

Opciones económicas en el mercado de autos

Los valores que informan las marcas sitúan las opciones de entrada de gama en un rango que inicia por encima de la línea de los veintiséis millones de pesos. La lista continúa con el Hyundai HB20 en la tercera posición, seguido por el Fiat Mobi y el utilitario Fiat Fiorino. Estos cinco vehículos representan las alternativas con menor costo para los compradores en el inicio del mes.

Los autos mostraron escasas alteraciones bruscas en las últimas semanas, con una excepción visible vinculada a la finalización de una etapa de preventa. El Suzuki Swift Hybrid modificó su valor oficial luego de concluir su período de comercialización anticipada, por lo que se ubicó en el sexto lugar general. Las opciones de la segunda mitad de la tabla incluyen también al Jac S2, el Kaiyi X3, el Fiat Argo y el Forthing T5, todos por encima de los treinta millones de pesos.

kwid renault El Kwid de Renault, uno de los autos con el precio más accesible en Argentina.

Existen estrategias de mercado donde las empresas inflan los valores de lista oficiales para mantener elevada la cuota de los clientes de los planes de ahorro. El caso del VW Polo Track representa el ejemplo más notorio de este fenómeno en el período corriente, en un contexto que sumó reajustes y sinceramientos durante el mes pasado con nuevas tablas de valores.

El listado completo