Informe preliminar de la autopsia de Agostina Vega: el crimen que arrojó detalles perturbadores

Crimen de Agostina Vega: informe preliminar de la autopsia

La pericia forense era la prueba clave que aguardaba la fiscalía para determinar la mecánica del crimen. Según los datos que trascendieron del trabajo del equipo médico, el cuerpo de la adolescente presentó signos de un ataque brutal. Los puntos más determinantes del informe incluyen:

Causa de muerte: se comprobó que Agostina falleció producto de una asfixia mecánica.

Abuso sexual: los forenses hallaron indicios claros compatibles con violencia sexual, confirmando una de las hipótesis más dolorosas de la investigación.

Desmembramiento y violencia extrema: el reporte detalla un daño severo en las vísceras y la pérdida de integridad de órganos internos. Se constató un compromiso extremo en la región pélvica y la disección del cadáver, indicando desmembramiento.

Data de muerte: el asesinato se habría consumado en la franja temporal comprendida entre las 23:00 del sábado 23 de mayo y las 5:00 de la madrugada del domingo 24 de mayo.

El estado dramático en el que fueron hallados los restos dificultó el trabajo de los especialistas, al punto de que fue imposible realizar hisopados convencionales para la búsqueda de material genético. Ahora, la Justicia aguarda los estudios toxicológicos complementarios para verificar si la adolescente fue drogada antes de ser asesinada.

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El perfil del único sospechoso del crimen de Agostina Vega

Todas las miradas apuntan a Claudio Barrelier (33 años), quien actualmente se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Bouwer de Córdoba. A la luz de la contundencia de los nuevos datos forenses, es inminente que la fiscalía agrave su imputación a femicidio, un delito que prevé la pena de prisión perpetua. Además, se evalúa incorporar agravantes técnicos como alevosía y premeditación.

El historial de Barrelier expone graves falencias previas en el sistema judicial. En el año 2025, el hombre había sido imputado por privación ilegítima de la libertad tras retener contra su voluntad, atar de pies y manos y amenazar con un arma a una expareja. Ese episodio de violencia de género ocurrió en la misma vivienda de barrio Cofico que hoy es la escena primaria del crimen de Agostina. Pese a las pruebas, en aquella oportunidad el sujeto recuperó la libertad tras pasar apenas 20 días tras las rejas.

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El drama y el reclamo familiar por el aberrante crimen

El impacto de la tragedia devastó por completo a la familia Vega. Melisa, la madre de Agostina, sufrió una descompensación severa derivada del shock postraumático -con complicaciones multiorgánicas y renales- que la obligó a permanecer internada en terapia intensiva. Afortunadamente, en las últimas horas presentó leves mejorías y fue trasladada a una sala común.