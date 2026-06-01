Qué se sabe de la autopsia de Agostina Vega: el crimen aberrante y los informes preliminares

Según detallaron fuentes ligadas al caso, el estudio médico permitirá responder a uno de los interrogantes más macabros: determinar si Agostina fue víctima de un ataque sexual antes de morir. Si el informe preliminar confirma este hecho, el móvil del crimen daría un giro y se profundizaría la hipótesis de que el asesinato se perpetró con el único fin de ocultar el abuso (lo que en derecho penal se conoce como homicidio criminis causa).

Además, los peritos arrojarán una data mucho más precisa sobre el momento exacto del fallecimiento. Hasta el momento, y basándose en las pruebas recolectadas, el fiscal Garzón sostiene la hipótesis de que el homicidio ocurrió "en las primeras horas de su desaparición, entre las 22.30 del sábado y la 1 o 2 del domingo". Agostina había sido vista por última vez hace poco más de una semana, el pasado 23 de mayo.

Los resultados de la autopsia realizados a Agostina Vega, estarían a disposición de la justicia en el transcurso de este lunes.

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Crimen de Agostina Vega: la reconstrucción del horror

Para los investigadores del crimen, Barrelier habría actuado completamente solo al momento de asesinar a la menor.

Las cámaras de seguridad fueron lapidarias: en las grabaciones se observó que la adolescente llegó el sábado pasado al domicilio del imputado, situado en el barrio Cofico, e ingresó al lugar junto a él. Todo indica que el crimen se cometió dentro de esa propiedad.

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Luego del asesinato, el agresor habría mantenido el cuerpo oculto en su casa hasta el día lunes, momento en el que lo habría trasladado hacia la zona de Ampliación Ferreyra. Allí, los restos fueron enterrados para despistar a las autoridades, pero finalmente fueron descubiertos el fin de semana pasado gracias al infalible olfato de uno de los perros adiestrados para encontrar personas.

Pese a que el contexto y los indicios son contundentes, el fiscal Garzón mantiene la cautela procesal. "Hemos encontrado restos humanos que tienen un 98 por ciento de posibilidades de que sean de Agostina", señaló el magistrado, quien detalló que aguardará los resultados finales de las pruebas de ADN para oficializar la identidad de la víctima.

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Qué pasa con Barrelier: el acusado por el crimen de Agostina Vega

Mientras tanto, Claudio Barrelier permanece detenido y la Justicia se concentra en recabar las pruebas forenses definitivas para avanzar con las imputaciones correspondientes en uno de los crímenes que más ha golpeado a la sociedad en los últimos tiempos.